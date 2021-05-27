А. Широков: В Магаданской области ведется активная работа по организации летнего отдыха детей

Source: Russia – Council of the Federation

У колымских семей появилась возможность бесплатно отправить детей в летние лагеря, отметил сенатор.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области Анатолий Широков ШироковАнатолий Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Магаданской области рассказал, что в регионе ведется активная работа по организации летнего отдыха детей.

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Сенатор отметил большую социальную важность инициативы губернатора Сергея Носова полностью освободить колымских родителей от оплаты путевок в детские лагеря и проезд детей к месту отдыха.

«У колымских семей появилась уникальная возможность направить детей на отдых не только в лагеря за пределами области, но и в те детские лагеря – дневные и круглосуточные, которые расположены внутри региона. Это очень важно в условиях, когда еще продолжаются экономические последствия от пандемии COVID-19, и не все семьи могут себе позволить оплату путевок», — сказал парламентарий.

Анатолий Широков сообщил, что в 2021 г. на организацию летнего отдыха детей из регионального бюджета будет направлено более 400 млн руб. Сейчас вносятся изменения в нормативно-правовые акты по организации летнего отдыха. По данным регионального министерства образования, 300 родителей уже успели частично оплатить путевки. Им вернут деньги в ближайшие дни.

«Принципиально важна ориентация правительства региона на реализацию серьезной политики в области детства. Сейчас в России проходит Десятилетие детства, и очень важны именно такие инициативы, направленные на реальную поддержку семей с детьми», — подчеркнул сенатор.

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