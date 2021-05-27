Source: Russia – Council of the Federation

Первый заместитель Председателя СФ провел в рамках IX Невского международного экологического конгресса «круглый стол» на тему «Реки без границ: интегрированное управление водными ресурсами».

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области провел «круглый стол» на тему «Реки без границ: интегрированное управление водными ресурсами». Мероприятие состоялось в рамках IX Невского международного экологического конгресса.

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Андрей Яцкин отметил, что от состояния водных объектов зависит большинство экосистем, здоровье и качество жизни людей, экологическая безопасность и работа целого ряда секторов экономики.

Первый вице-спикер СФ назвал эффективное управление водными ресурсами важной опорой устойчивого развития и «зеленой экономики», а также очертил круг основных вызовов: обмеление и загрязнение рек, деградация экосистем, неэффективное использование водных ресурсов, что «сокращает доступ граждан к чистой воде, усиливает климатические изменения, в конечном счете – влечет экологический и социально-экономический кризис».

В России государство как на федеральном, так и на региональном уровне уделяет самое пристальное внимание управлению водными ресурсами, обеспечена слаженная работа всех уровней публичной власти

Сенатор рассказал, что в России государство как на федеральном, так и на региональном уровне уделяет самое пристальное внимание управлению водными ресурсами, обеспечена слаженная работа всех уровней публичной власти. Он подчеркнул, что эта работа ведется на системной проектной основе: в составе национального проекта «Экология» реализуются комплексные механизмы оздоровления бассейнов рек – федеральные проекты «Сохранение уникальных водных объектов» и «Оздоровление Волги», это создает значительный мультиплицирующий эффект и в природоохранной, и в социально-экономической плоскости.

Отдельно первый вице-спикер СФ отметил инициативу по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон, которая прорабатывается в тесной координации Совета Федерации, Правительства РФ и регионов Придонья.

Обязательной составляющей современного государственного управления водными ресурсами является опора на цифровые технологии, сказал Андрей Яцкин. Он проинформировал, что в России начата реализация пилотной инициативы по «Цифровому Обь-Иртышскому бассейну», призванной вывести на новый уровень эффективность нашей совместной работы с Казахстаном и КНР по организации трансграничного водопользования.

Другим необходимым условием эффективности государственных программ управления водными ресурсами, по мнению сенатора, является международный обмен опытом и передовыми практиками в этой сфере. «Эффективно управлять трансграничными водными объектами, решать проблемы их экологической безопасности можно только в рамках международного и межрегионального приграничного сотрудничества».

По словам первого вице-спикера СФ, для Совета Федерации как палаты регионов содействие налаживанию межрегиональной координации является приоритетом.

«Круглый стол» на тему «Реки без границ: интегрированное управление водными ресурсами»

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Андрей Яцкин

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«Круглый стол» на тему «Реки без границ: интегрированное управление водными ресурсами»

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«Круглый стол» на тему «Реки без границ: интегрированное управление водными ресурсами»

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«Круглый стол» на тему «Реки без границ: интегрированное управление водными ресурсами»

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«Круглый стол» на тему «Реки без границ: интегрированное управление водными ресурсами»

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Он рассказал о накопленном Россией значительном опыте конструктивного сотрудничества в рамках межправительственных соглашений с сопредельными государствами, о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. В качестве примера плодотворного сотрудничества Андрей Яцкин выделил утвержденную в марте 2021 года российско-казахстанскую программу по сохранению и восстановлению экосистем бассейнов трансграничных рек Урал и Иртыш на 2021–2024 гг., а также заключенное в 2019 г. соглашение ЕАЭС о судоходстве.

Андрей Яцкин отметил, что на евразийском пространстве вырабатывается особая культура международного сотрудничества в сфере трансграничного водопользования. Она основана на взаимоуважении, разделенной ответственности, приоритете защиты экосистем и интересов граждан. «Вода и экологическая повестка в целом не может быть ареной конфронтации».

Посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде Вячеслав Фетисов поднял тему снятия искусственных санкционных барьеров, сдерживающих развитие практической межгосударственной кооперации как в области управления водными ресурсами, так и по широкой экологической повестке в целом.

Постоянный секретарь Министерства сельского и лесного хозяйства Финляндской Республики Яана Хусу-Каллио подчеркнула необходимость активизации международной технологической кооперации в интересах развития «зеленой экономики».

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Кузьмин рассказал о пилотном проекте обеспечивающего оперативное интегрированное государственное управление Обь-Иртышским бассейном.

В ходе круглого стола был представлен детальный анализ проблем управления водными объектами и состояния международного сотрудничества в сфере охраны трансграничных рек и озер, в частности представлены успешные зарубежные, а также региональные практики, в том числе в приграничных субъектах Федерации. Сформулирован ряд практических идей и предложений, а также научных прогнозов, которые станут ориентирами в работе органов государственной власти и при выработке законодательного регулирования, рассказал Андрей Яцкин.

Участниками отмечался значительный потенциал водной кооперации для развития стран, объединенных трансграничными водными объектами. Особо акцентировались перспективы использования цифровых технологий в целях экологического мониторинга водных экосистем. Подчеркивалась важность совместных усилий по гармонизации экологического законодательства, унификация методик оценки качества трансграничных вод, расширение совместных научные исследований.

Подводя итоги «круглого стола», Андрей Яцкин подчеркнул, что состояние водных объектов для каждой конкретной территории является показателем качества государственного управления. «Добиться этого качества можно только при налаживании взаимодействия всех уровней публичной власти, слаженного межрегионального и приграничного партнерства, гармонизированного правового регулирования, опоре на «цифру» и инвестициях в экологическое воспитание и образование».

Результаты дискуссии найдут отражение в итоговой резолюции Конгресса, сказал первый вице-спикер СФ.

В работе круглого стола приняли участие первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, губернатор Орловской области Андрей Клычков, Председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам развития Приаралья Борий Алиханов, вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ахметжан Примкулов, российские и зарубежные ученые и эксперты.

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