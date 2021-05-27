Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе сессии республиканского парламента.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл Сергей Мартынов МартыновСергей Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Марий Эл принял участие в работе сессии Государственного Собрания Марий Эл. В ходе мероприятия в Йошкар-Оле обсуждались поправки в законодательные акты региона.

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По словам сенатора, одним из важнейших вопросов повестки дня стало второе слушание поправок в Конституцию Марий Эл. Другим вопросом повестки стали поправки в бюджет Марий Эл. Главный финансовый документ Республики было решено актуализировать, и повод для этого приятный – поступление в казну региона дополнительных субсидий из федерального центра, а также рост собственных доходов субъекта.

По словам Сергея Мартынова, собственные доходы республиканского бюджета выросли на 916 млн руб.

«Это факт, говорящий о восстановлении экономики, что очень важно на фоне непростого периода пандемии», – подчеркнул сенатор.

Он считает, что особую роль сыграла эффективная политика федерального и республиканского Правительства по поддержке наиболее значимых предприятий, сохранению рабочих мест, сдерживанию цен на потребительском рынке.

Сергей Мартынов принял участие в работе сессии республиканского парламента

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Сергей Мартынов принял участие в работе сессии республиканского парламента

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Сергей Мартынов принял участие в работе сессии республиканского парламента

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Сергей Мартынов принял участие в работе сессии республиканского парламента

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Сергей Мартынов принял участие в работе сессии республиканского парламента

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«Все эти шаги и дали такой обнадеживающий результат, – подчеркнул парламентарий. — Результат: если в этом году бюджет Марий Эл будет еще дефицитным, то уже в 2022 и 2023 годах он выйдет в профицит».

«Импонирует и то, как Республика решила распорядиться дополнительными доходами. Деньги направляются на самое важное: создание дополнительных мест в детских садах для малышей до трех лет, реконструкция Перинатального центра в Йошкар-Оле, строительство объектов спорта и дорог, модернизация ФАПов в небольших поселениях. Мы видим, что во главу угла внутренней политики региона поставлены интересы людей — жителей Республики», – отметил Сергей Мартынов.

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