Видеообращение к участникам российского конгресса «Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике»

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемые друзья!

С удовольствием воспользовался возможностью обратиться к российским и зарубежным участникам конгресса «Детская онкология, гематология и иммунология XXI века: от науки к практике».

Понимаю, какие, в прямом смысле слова, жизненно важные темы вы обсуждаете.

Ваша встреча, которая объединила специалистов из многих стран, проходит в медицинском центре имени Дмитрия Рогачёва. Сегодня это одна из крупнейших в мире клиник по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей. Тысячи ребят с этими тяжёлыми болезнями получают здесь эффективное, высокотехнологичное лечение.

Этот уникальный центр открылся 10 лет назад. Для меня это и личная история, потому что встреча с удивительно светлым мальчиком Димой Рогачёвым – жизнерадостным, несмотря на свою страшную болезнь, – определила и немедленное решение о создании клиники для детей, больных раком.

Да, мы в России понимали, что такой центр с современными технологиями крайне нужен. Но та встреча с командой потрясающе неравнодушных врачей и с их пациентом Димой намного ускорила этот процесс. Центр совместно с нашими немецкими и другими зарубежными партнёрами был построен, оснащён всем необходимым – и для лечения, и для научных исследований, – и по праву назван именем ребёнка, который мечтал о такой больнице.

Важно, что клиника продолжает активно развиваться. Так, благодаря созданной здесь системе реабилитации восстановление после лечения ежегодно проходят более 2,5 тысячи детей.

Отмечу, что специалисты центра оказывают помощь коллегам во всех регионах России, консультируют при сложных случаях, на системной основе внедряют в российских клиниках самые передовые методики лечения. Разрабатывают перспективные технологии, которые позволяют не только эффективно лечить болезнь, но и выявлять, своевременно предотвращать риски её развития. Такие технологии основаны на исследованиях, которые проводятся в центре, на последних достижениях науки, включая молекулярную биологию и генетику. Без преувеличения можно сказать, что речь идёт о настоящей медицине будущего, которая здесь, в центре имени Дмитрия Рогачёва, уже становится реальностью.

Сердечное спасибо всем сотрудникам центра за высокий профессионализм, доброту и душевную щедрость, за спасённые жизни, за ту атмосферу надежды, которую вы создаёте каждый день своими конкретными делами и достижениями, каждой своей победой над опасным недугом. Знаю, как звучит ваш девиз: «Каждый ребёнок должен выздороветь», – и для этого вы делаете всё возможное и даже невозможное. Не останавливали свою работу, оказывали помощь тяжелобольным детям и в самые трудные, острые периоды эпидемии коронавируса.

Подчеркну, что за прошедшее время нам удалось кардинально изменить, качественно перенастроить всю систему оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями и заболеваниями крови, значительно расширить здесь применение передовых технологий.

Так, за последние четыре года в целом по России объём оказания высокотехнологичной помощи детям по профилю «онкология» вырос более чем на 30 процентов. В том числе увеличилось количество таких сложных, уникальных процедур, как трансплантация костного мозга: только в прошлом году в общей сложности было сделано 667 таких операций.

Сегодня российские специалисты добиваются выздоровления около 80 процентов детей, страдающих онкологическими и гематологическими заболеваниями, а по отдельным видам заболеваний данный показатель приближается к 90 процентам. Это очень большое, значимое для нас достижение, и оно отмечено ООН и Всемирной организацией здравоохранения.

Достаточно сказать, что в 1991 году с диагнозом «острый лейкоз» выздоравливало 5 процентов детей, а сегодня данный показатель достигает, как я уже сказал, 90 процентов.

Безусловно, мы будем и дальше улучшать систему оказания медицинской помощи в этой сфере, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении. Так, уже в следующем году в составе центра Дмитрия Рогачёва планируется ввести в строй новейший корпус ядерной медицины, а к 2024 году открыть детские центры онкологии и гематологии в целом ряде городов России – в Воронеже, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре, – чтобы каждый ребёнок, столкнувшийся с тяжёлой болезнью, получал качественную, высокотехнологичную помощь быстро и в полном объёме. От этого напрямую зависит сбережение жизни и здоровья наших детей, а значит – будущее нашего государства.

Другая важнейшая задача – поставить на службу людям реальные, поистине революционные открытия в медицине, которые совершаются сегодня и в России, и за рубежом, нарастить их применение в лечении детской онкологии, заболеваний крови, иммунной системы.

Знаю, что именно такие сложнейшие научно-практические вопросы будут обсуждаться на вашем конгрессе.

Желаю вам плодотворной работы. И благодарю вас за преданность своему делу. Убеждён, что ваш самоотверженный труд, тёплое, чуткое отношение к детям помогут им преодолеть, победить болезнь.

Успехов вам, здоровья и всего самого доброго.

MIL OSI