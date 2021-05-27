Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb#Главкосмос27.05.2021 16:00

Восточный готов к третьему в 2021 году пуску

На космодроме Восточный состоялось заседание Госкомиссии, на котором были рассмотрены вопросы готовности ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 новыми космическими аппаратами компании OneWeb в рамках миссии № 47. По результатам испытаний, проведенных специалистами дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» в течение трех стартовых дней, члены комиссии приняли решение на заправку ракеты-носителя топливом и пуск в 20:43:29 по московскому времени 27 мая 2021 года.

В соответствии с предстартовым графиком специалисты Роскосмоса начинают работы по заправке ракеты компонентами топлива: в 16:10 мск — заправка высококонцентрированной перекисью водорода, 17:30 — блоков А-Д и третьей ступени жидким кислородом, 17:45 — захолаживание и заправка жидким азотом, 17:55 — блоков А-Д керосином, 18:25 — блок третьей ступени горючим. После чего на стартовом комплексе начнутся заключительные операции: автоматический цикл предстартовой подготовки, увод кабины обслуживания в нишу стартового сооружения, отвод мобильной башни обслуживания и восстановление системы отделения полезной нагрузки (PRSS) в летную конфигурацию.

Прямую трансляцию предстартовых операций, пуска и полета ракеты-носителя смотрите на официальных страницах Госкорпорации «Роскосмос» в социальных сетях и в разделе «Прямые трансляции» с 19:30 мск. К нашей трансляции присоединятся генеральный директор компании «Главкосмос» (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов и коммерческий директор OneWeb в России Михаил Кайгородов.

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