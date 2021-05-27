В День защиты детей Минспорт России проведёт Всероссийскую акцию «Спортивное лето с ГТО»

Source: Russia Ministry of Sport

1 июня во всех регионах страны пройдёт Всероссийская акция «Спортивное лето с ГТО», приуроченная ко Дню защиты детей и 90-летию создания комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие проводится в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Акция направлена на то, чтобы как можно больше детей и подростков занимались физической культурой и спортом, попробовали свои силы в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Организаторы акции – Министерство спорта Российской Федерации, АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, федеральный и региональные операторы комплекса ГТО, а также некоммерческие организации, ставшие победителями конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в целях выполнения государственной программы Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта».

В рамках акции Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Русь», которая является получателем гранта Минспорта России, проведёт мероприятия в 43 регионах. Это будут комбинированные эстафеты в виде командных спортивных дисциплин, беседы с детьми по тематике Дня защиты детей и истории комплекса ГТО, а также интеллектуальные эстафеты на проверку эрудиции и кругозора по теме ГТО.

Ещё один получатель гранта Минспорта России – Благотворительный фонд «Под флагом добра» – 27 мая в Таганроге проведёт ежегодную Всероссийскую благотворительную акцию «Под флагом добра». В рамках мероприятия пройдёт фестиваль «Футбол – школа жизни», в ходе которого состоятся товарищеские матчи среди команд детей-инвалидов, а футболисты профессионального футбольного клуба «Форте» проведут мастер-классы для юных футболистов с ограниченными возможностями здоровья. Традиционно ключевым мероприятием акции станет вручение 20 сертификатов родителям детей, нуждающихся в дорогостоящей медицинской помощи. По окончании спортивных мероприятий состоится круглый стол по теме здорового образа жизни, спорту и физической активности.

В Тамбовской области в рамках акции самые активные участники движения ГТО примут участие в различных физкультурных мероприятиях и выполнении нормативов комплекса. В Тамбове состоится открытие выставки рисунков и награждение победителей конкурса «90 лет больших побед», посвящённого 90-летию ГТО. В конкурсе рисунков участвовали дети и подростки до 17 лет со всей области.

В Санкт-Петербурге в Центре физической культуры, спорта и здоровья пройдёт праздник «Спортивное лето с ГТО без границ» с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята выполнят нормативы ГТО, максимально адаптированные для уровня их физической подготовленности. Помощь участникам в тестировании окажут мастера спорта. В открытии спортивного праздника примут участие победитель Сурдлимпийских игр по дзюдо Сергей Беляев, многократный чемпион мира по джиу-джитсу Павел Коржавых.

В Белгородской области на базе Координационного центра профилактики детского и юношеского травматизма Белгородского политехнического колледжа пройдёт первый областной спортивно-прикладной фестиваль «ЮИД к летнему сезону ГоТОв». В мероприятии примут участие юные инспекторы движения старшей возрастной группы 13-15 лет из всех районов области. Более 100 ребят и девчонок посоревнуются в трёх основных конкурсах по дорожной безопасности: знание правил дорожного движения, умение управлять велосипедом и медицинская подготовка. Также все участники пройдут испытания ГТО.

В Самаре будет организована площадка ГТО для детей всех возрастов. Юные физкультурники смогут зарегистрироваться на сайте gto.ru, получить необходимую информацию об участии в комплексе, а также выполнить отдельные виды испытаний, сфотографироваться с ростовыми куклами и принять участие в конкурсах. В рамках праздника будут вручены знаки отличия комплекса ГТО детям, успешно выполнившим все испытания в 2020 году. Одним из ярких событий на площадке ГТО станет мастер-класс от игроков футбольного клуба «Крылья Советов».

На территории Свердловской области пройдёт конкурс рисунков «Виртуальная галерея ГТО», посвящённый ГТО и здоровому образу жизни. Все работы будут размещены на официальном сайте регионального оператора комплекса, а победители получат сувенирную продукцию с фирменной символикой. Кроме того, работы победителей конкурса будут использованы при создании логотипа и атрибутики регионального фестиваля ГТО среди семейных команд. Помимо этого, в муниципальных образованиях Свердловской области будут работать мобильные площадки ГТО.

В Орловской области будут организованы эстафета ГТО и мастер-класс по роуп-скиппингу. Эстафета состоит из испытаний на силу, скорость, меткость и ловкость. В акции примут участие спортивные и образовательные организации Орла.

Пресс-служба Минспорта России

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