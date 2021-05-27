В. Новожилов: В послании губернатора Архангельской области депутатам областного Собрания обозначены четкие и понятные задачи

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал послание губернатора Архангельской области Собранию депутатов.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области Виктор Новожилов НовожиловВиктор Феодосьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Архангельской области прокомментировал ежегодное послание губернатора Архангельской области Александра Цыбульского ЦыбульскийАлександр ВитальевичГубернатор Архангельской области депутатам областного Собрания.

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«Обозначены четкие и понятные задачи. Большое внимание уделено сфере здравоохранения. Губернатор объявил об учреждении новой награды для медицинских работников. Более шести миллиардов рублей будет направлено на модернизацию первичного звена здравоохранения. Это значит, что нас ожидает строительство и ремонт новых объектов здравоохранения: ФАПов, участковых больниц, поликлиник», — сказал Виктор Новожилов.

Представитель региона в верхней палате парламента отметил, что в ближайших планах — открытие центров амбулаторной онкологической помощи, запуск программы масштабной диспансеризации северян, цифровизация отрасли.

«Не менее важные изменения ждут нас в сфере строительства дорог. В 2021 году на эти цели выделено более четырех миллиардов рублей. Планируется, что до конца года доля дорог, соответствующих нормативному состоянию, в городских округах увеличиться до шестидесяти девяти процентов», — обратил внимание сенатор.

«Федеральное финансирование для экономики региона возрастает. Это говорит о компетентности и слаженности работы управленческой команды Архангельской области. Наша главная общая задача – повышение благосостояние всех жителей региона», — подчеркнул Виктор Новожилов.

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