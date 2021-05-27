В Совете Федерации обсудили актуальные вопросы координации социально-экономического развития муниципальных образований в рамках агломераций

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентские слушания на эту тему провел А. Шевченко.

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания на тему «Актуальные вопросы координации социально-экономического развития муниципальных образований в рамках агломераций». Мероприятие провел в режиме видеоконференцсвязи первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

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Сенатор отметил, что эта тематика является предметом особого интереса для профильного Комитета СФ. Совместно с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления при Комитете СФ в декабре 2020 г. была создана рабочая группа по выработке предложений по социально-экономическому развитию муниципальных образований в рамках агломераций.

Андрей Шевченко напомнил, что в Стратегии пространственного развития РФ крупные и крупнейшие городские агломерации определены как важнейший инструмент решения задач пространственного развития страны. «Нужны активные меры по развитию отечественной промышленности, созданию новых производств и повышению уровня комфортности среды проживания. Эти меры позволят решить проблему чрезмерной депопуляции многих территорий и крайне важную задачу сокращения межрегиональной дифференциации в уровне социально-экономического развития и качестве жизни граждан», — сказал сенатор.

Поэтому, считает он, важно уделить особое внимание развитию не только крупных и крупнейших, но и средних (менее 500 тыс. человек, но более 250 тыс.), и малых агломераций, насчитывающих менее 250 тыс., но более 100 тыс. человек.

По словам парламентария, также необходимо уделить внимание реализации положения Конституции РФ, согласно которому органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в РФ и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.

«Совершенствование нормативных актов в этом направлении будет способствовать развитию эффективного сотрудничества, кооперации муниципальных образований, в целях решения общих задач социально-экономического развития территорий», — подчеркнул Андрей Шевченко.

Андрей Шевченко

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Владимир Городецкий

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Александр Савин

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Парламентские слушания Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заместитель Министра экономического развития РФ Сергей Галкин в своем выступлении отметил, что расширение географии и увеличение центров экономического роста – одно из приоритетных направлений, определенных в Стратегии пространственного развития РФ. «Ключевым элементом в решении этой задачи являются городские агломерации. Для развития агломераций требуется, в том числе, совершенствование механизмов межмуниципального сотрудничества и повышение координации органов местного самоуправления», — сказал он.

Директор Департамента конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления Министерства юстиции РФ Юлия Манахова сообщила, что вопросы развития агломераций включают в себя синхронизацию полномочий органов власти по решению вопросов местного значения, формирование оптимальных моделей управления агломерациями с учетом требований законодательства, направленных на сохранение самостоятельности органов местного самоуправления в системе публичной власти.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области член Комитета СФ Александр Савин, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Кувалин, представители федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, научных и образовательных организаций, экспертного сообщества.

По итогам парламентских слушаний будут приняты рекомендации Правительству РФ, Министерству экономического развития РФ, Министерству финансов РФ, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, направленные на дальнейшее совершенствование координации социально-экономического развития муниципальных образований в рамках агломераций.

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