Г. Карасин: Путь к установлению мира в Йеменской Республике лежит через диалог всех национальных политических сил

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по международным делам провел встречу с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики Ахмедом Авадом Бен Мубараком, находящимся в России с рабочим визитом. Во встрече принял участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области

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Григорий Карасин подчеркнул важность личных переговоров с представителями Йеменской Республики.

«Открытый и откровенный обмен мнениями является основой для создания условий нахождения формулы мирного урегулирования на основе компромисса национальных политических сил, отказа всех участников конфликта от попыток разрешить накопившиеся проблемы силой», — отметил сенатор. Он подтвердил нацеленность российской стороны на продолжение международных посреднических усилий при центральной роли ООН и других международных организаций.

Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики

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Ахмед Авад Бен Мубарак подробно проинформировал о внутриполитической, экономической, гуманитарной и экологической ситуации в Йеменской Республике, подчеркнув стратегическую роль России в регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке.

В ходе переговоров выражена обоюдная заинтересованность в скорейшем восстановлении российско-йеменских политических и торгово-экономических связей после завершения вооруженной конфронтации и формирования в Йеменской Республике единых органов государственной власти.

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