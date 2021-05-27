Г. Карасин: Путь к установлению мира в Йеменской Республике лежит через диалог всех национальных политических сил

Source: Russia – Council of the Federation
Председатель Комитета СФ по международным делам провел встречу с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики.
Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел встречу с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики Ахмедом Авадом Бен Мубараком, находящимся в России с рабочим визитом. Во встрече принял участие заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин. МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области
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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики
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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики
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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики
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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики
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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики
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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики
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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики
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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики
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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики
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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики
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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики
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Григорий Карасин встретился с Министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Йеменской Республики
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