Г. Карелова: Важно обеспечить баланс между экономическим развитием и сбережением арктической природы

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ выступила модератором «круглого стола» на тему «Арктика: актуальные экологические вопросы».

В первый день проходящего в Санкт-Петербурге IX Невского международного экологического конгресса состоялся «круглый стол» на тему «Арктика: актуальные экологические вопросы».

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В повестке дня заседания, модератором которого выступила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области вопросы предотвращения негативных экологических последствий при освоении природных ресурсов Арктики, внедрения инновационных и экологически чистых технологий, санитарно-эпидемиологического благополучия населения Арктики.

«Важно, чтобы результатом совместной работы стали конкретные практические предложения по улучшению жизни в суровой Арктической зоне, в том числе, по совершенствованию экологического законодательства», — отметила вице-спикер СФ. «Для решения экологических проблем в Арктике будут востребованы наработки российских регионов, оценки и прогнозы научно-экспертного сообщества, а также опыт зарубежных коллег».

Арктика является регионом особых стратегических интересов для Российской Федерации. Здесь добывается более 80 проц. российского природного газа и 17 проц. нефти, реализуется ряд крупных экономических и инфраструктурных проектов, в том числе с зарубежным участием.

«Необходимо обеспечить баланс между экономическим развитием и сбережением арктической природы», — подчеркнула Галина Карелова.

Россия участвует в реализации международных проектов в целях решения экологических проблем Арктики. 20 мая текущего года Россия приняла у Исландии председательство в Арктическом совете, на площадке которого главным образом решаются вопросы, связанные с проблемами устойчивого развития и защиты окружающей среды в Арктике. Галина Карелова отметила, что Россия открыта для диалога и конструктивного международного сотрудничества в сфере экологии.

«Круглый стол» на тему «Арктика: актуальные экологические вопросы»

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Галина Карелова

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«Круглый стол» на тему «Арктика: актуальные экологические вопросы»

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«Круглый стол» на тему «Арктика: актуальные экологические вопросы»

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По ее словам, в России потепление климата идет интенсивнее, чем в целом на планете, особенно в Арктическом регионе. «На суше наблюдается устойчивая тенденция увеличения глубины оттаивания вечной мерзлоты. Эти процессы несут серьезные риски — разрушение инфраструктуры, вспышки инфекционных болезней, сокращение популяций ряда арктических видов флоры и фауны».

Особое значение для Арктической зоны Российской Федерации, отметила заместитель Председателя СФ, имеет создание здоровье сберегающей среды. «Систему здравоохранения и профилактики заболеваемости в наших северных регионах необходимо укреплять, учитывая климатические и экологические особенности Заполярья», — подчеркнула сенатор.

В ходе заседания подготовлены предложения для включения в итоговую резолюцию конгресса.

В частности, предлагается разработать эффективные меры по рациональному использованию природных ресурсов, сохранению и восстановлению экологических систем Арктики.

Также участники «круглого стола» посчитали важным учесть необходимость внедрения государственной сети мониторинга состояния многолетнемерзлых грунтов с применением современных технологий.

Кроме того, требуется обеспечить предупреждение и ликвидацию вредных последствий антропогенного воздействия на окружающую среду, а также реабилитацию территорий и акваторий, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности.

В заседании «круглого стола» приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области сенаторы Российской Федерации, Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, КозловМихаил Васильевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, ЧибисАндрей ВладимировичГубернатор Мурманской области губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, АртюховДмитрий АндреевичГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа руководители научных учреждений, международные эксперты, представители общественных организаций.

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