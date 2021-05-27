Е. Зленко: Без объединения усилий органов власти, научного сообщества, экспертов и бизнеса нельзя развить «зеленую» экономику и экологическое правосознание

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках IX Невского международного экологического конгресса обсудили проекты и направления устойчивого «зеленого» развития.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Елена Зленко ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа провела «круглый стол» на тему «Зеленые финансы: как мобилизовать ресурсы на экологическую модернизацию».

Мероприятие прошло в рамках IX Невского международного экологического конгресса.

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Сомодератором заседания выступил заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов.

Елена Зленко напомнила, что Конгресс проводится Министерством природных ресурсов и экологии РФ под эгидой Совета Федерации при участии Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств.

«В рамках нашего «круглого стола» мы обсудили крайне важные и актуальные темы, такие как создание институциональной среды для объединения государственного и частного финансирования «зеленых» проектов», — сказала Елена Зленко.

Сенатор обратила внимание, что важно обмениваться опытом в этой области. «Нам интересен международный опыт реализации проектов в сфере экологической модернизации, устойчивого развития и инструменты «зеленого» финансирования», — добавила парламентарий.

Елена Зленко отметила, что вопросы «зеленого» финансирования входят в актуальную мировую повестку. По ее словам, важно, что в конгрессе приняли участие ведущие специалисты планеты, занимающиеся регулированием и развитием «зеленых» проектов, такие как Шон Кидни — основатель и генеральный директор «Climate Bond Initiative» и Рено Селигманн – директор Всемирного Банка по Российской Федерации, Европе и Центральной Азии.

Люди, заинтересованные в защите экологической повестки, говорят на одном языке вне зависимости от гражданства. Потому что невозможно развить «зеленую» экономику и экологическое правосознание без объединения усилий государственных органов власти, научного сообщества, экспертов и бизнеса

«В ходе дискуссии стало понятно, что люди, заинтересованные в защите экологической повестки, говорят на одном языке вне зависимости от гражданства. Потому что невозможно развить «зеленую» экономику и экологическое правосознание без объединения усилий государственных органов власти, научного сообщества, экспертов и бизнеса», — подчеркнула Елена Зленко.

Участники заседания обсудили возможности применения мер, обеспечивающих привлекательность реализации «зеленых» проектов компаниями и стимулирующих направление капитала широкого круга инвесторов в такие проекты, а также роль национального проекта «Экология» в устойчивом «зеленом» развитии Российской Федерации.

Елена Зленко сообщила, что участники заседания поддержали идею Председателя СФ Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга о создании Экологического кодекса.

В рамках «круглого стола» опытом «зеленого» финансирования поделились ведущие российские компании и компании стран СНГ – первопроходцы в сфере «зеленой» экономики. Такие как «РЖД», «Газпромбанк», «Московская биржа», Евразийский банк развития, Международный Финансовый Центр «Астана», а также первый субъект Российской Федерации, выпустивший «зеленые» облигации – город федерального значения Москва.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров, МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия сенаторы Российской Федерации, первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин Цыганов, первый заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко, представители российских и казахстанских банков, бизнеса, профессионального и научного сообщества.

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