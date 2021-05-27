Л. Гумерова и И. Святенко провели «круглый стол» по актуальным вопросам экологического просвещения и экотуризма

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие состоялось в рамках IX Невского международного экологического конгресса.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан и председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы провели «круглый стол» по актуальным вопросам экологического просвещения и экотуризма.

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Мероприятие прошло в рамках IX Невского международного экологического конгресса. В «круглом столе» приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Дмитрий Василенко, ВасиленкоДмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ленинградской области заместитель председателя Комитета СФ Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай сенаторы РФ, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, научного и экспертного сообщества. С приветствием к участникам обратился президент Первого Общественного экологического телевидения, телеведущий Николай Дроздов.

«Зеленый» вектор развития стал для большинства стран не данью моде, а требованием времени, отметила Лилия Гумерова. «Обеспечение экологической безопасности на сегодня является одним из ведущих государственных приоритетов», – сказала сенатор.

Она отметила, что экологическое образование становится важным направлением государственной политики России на этапе ее перехода к новой экологически безопасной модели социально-экономического развития страны. «Дети – это проводники экологической культуры. Важно именно на момент формирования личности заложить основы экологического, «зеленого» образа жизни, который они в последующем будут пропагандировать», — считает Лилия Гумерова.

По её словам, особое значение приобретают дополнительное образование и организация внеурочной деятельности. «Хорошо себя зарекомендовали проекты «Эколята – Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы». Сегодня важно формировать у детей и подростков осознанное отношение к ценностям природы, распространять экологические знания, включить вопросы формирования экокультуры, экообразования и просвещения в федеральные целевые программы развития территорий, а также проработать включение вопросов экологии, рационального природопользования, охраны окружающей среды и устойчивого развития страны в учебные планы образовательных программ всех уровней образования».

Лилия Гумерова предложила сформировать комплекс эффективных мер, направленных на подготовку и переподготовку педагогических кадров в области экологии для всех уровней системы образования, наращивать эколого-просветительский потенциал особо охраняемых природных территорий, разработать региональные планы по повышению экологической культуры населения.

В своём выступлении Инна Святенко остановилась на социальном значении развития экологического туризма в РФ. «В России отечественная система особо охраняемых природных территорий, которые являются основой для экотуризма, насчитывает около 12 тысяч таких территорий. Некоторые из них – объекты Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Их общая площадь с учётом морской акватории составляет порядка 13 процентов площади всей страны. Однако пока доля посетителей таких уникальных природных территорий достигает лишь 10 процентов от общего турпотока страны», – сказала сенатор.

Между тем, по её словам, экотуризм имеет экономическую, культурную, познавательную и социальную ценность. «Социальная значимость данного вида туризма заключается, прежде всего, в воспитательном и рекреационном значении. Экотуризм побуждает человека к бережному отношению к природе, рациональному использованию окружающей среды. Он может не только предотвращать негативное воздействие на природу и побуждать турбизнес и туристов содействовать охране природы, но и стимулировать вовлечение местного населения в социально-экономическое развитие уникальных природных территорий, тем самым повышая занятость и качество жизни проживающих там людей».

Лечебно-оздоровительные местности и курортные территории требуют особой системы государственного регулирования, в том числе контроля и надзора за экологическим состоянием, а также поддержки со стороны государства, считает Инна Святенко. «Развитие экологического туризма должно иметь комплексный подход. Необходимо ускорить работу по подготовке ряда стратегических документов, направленных на развитие экологического туризма, в том числе соответствующего проекта федерального закона».

Татьяна Гигель рассказала о реализации всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята–Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы» и всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы», учреждённых комитетами Совета Федерации. Сенатор является председателем Оргкомитета по проведению Всероссийской акции «Россия – территория Эколят – Молодых защитников Природы».

«Развивая проекты, ставится задача воспитать экологически грамотного человека, сформировать у ребенка и подростка культуру природолюбия, объединить подрастающее поколение субъектов Федерации для участия в природоохранной и экологической деятельности, сохранении природного наследия российских регионов», — рассказала сенатор.

По её словам, сейчас создаётся Всероссийский реестр участников проектов, который позволит детским садам и школам регионов принимать участие в совместных мероприятиях по природоохранной и экологической деятельности. Также планируется проведение различных российских и международных мероприятий. Среди них — уже состоявшиеся «Зелёные островки Эколят в память о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны», «Лыжня Эколят» с участием ребят из России, Финляндии и Норвегии, международный форум «Эколята Каспия и Нижнего Поволжья», «Регата Эколят» на Рыбинском водохранилище и другие. Состоятся также акции «Эколята – защитники лесов России», «Эколята за сохранение рек и озер России», «Спасаем деревья с Эколятами».

Кроме того, сказала сенатор, прорабатывается создание в регионах площадок для разработки и апробации новых инновационных инструментариев, форм, методов и технологий в области экологического образования и воспитания.

В рамках «круглого стола» состоялось посвящение детей в Эколята. От лица Эколят Санкт-Петербурга ребята обратились к участникам «круглого стола» с просьбой поддержать инициативу о проведении Всероссийского дня Эколят.

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