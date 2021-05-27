Source: Russia – Council of the Federation

За последние годы наш агропромышленный комплекс добился впечатляющих результатов, отметила сенатор.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края приняла участие в работе «круглого стола» «Экспорт продукции агропромышленного комплекса – новые вызовы и пути их решения», прошедшего в рамках III форума «Экспортный потенциал Приморья» во Владивостоке.

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В ходе работы «круглого стола» представители профильных органов исполнительной власти региона и компании-экспортеры обсудили ключевые проблемы экспорта сельскохозяйственной продукции и обменялись мнениями о способах их решения. Особое внимание было уделено мерам государственной поддержки предприятий-экспортеров.

Как отметила Людмила Талабаева, за последние годы агропромышленный комплекс страны добился впечатляющих результатов. Сегодня Россия не только полностью обеспечивает себя по всем основным видам продовольственных товаров, но и ежегодно увеличивает поставки за рубеж, осваивает новые рынки. Даже в условиях эпидемии коронавируса, в режиме ограничений, отечественный АПК продолжал стабильно работать.

По ее словам, российский экспорт продукции АПК в 2020 году стал рекордным в современной истории и вырос по всем основным группам товаров, которые Россия поставляет за рубеж.

Выступающие особо обращали внимание на необходимость развития экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и открытие новых рынков для наших товаров. Именно на это ориентирована новая редакция федерального проекта «Экспорт продукции АПК», в рамках которого оптимизирован набор инструментов поддержки экспортеров. Так, основной мерой финансовой поддержки является льготное кредитование организаций-экспортеров продукции АПК.

«Сегодня мы обсудили ключевые проблемы реализации экспортного потенциала страны и Приморского края. Такой формат встреч позволяет услышать бизнес, выстроить конструктивный диалог и понять, какие проблемы необходимо решать на федеральном уровне», — сказала, подводя итоги работы «круглого стола», Людмила Талабаева.

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