Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#Первый канал#Вызов#Союз МС-19#Пилотируемая космонавтика#ЦПК27.05.2021 10:15

Началась активная фаза подготовки к первым в истории съемкам на орбите

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели первые испытания внутри тренажера космического корабля «Союз МС». Осиная талия Юлии Пересильд в диковинку для инженеров-конструкторов спецснаряжения космонавтов. Актриса заметно волнуется, ведь именно в этом скафандре она совершит полет на Международную космическую станцию.

С собой в космос можно будет взять лишь 1 килограмм вещей, причем багаж полетит отдельно уже в ближайшее время. Под скафандром специальный комплект белья. Режиссер Клим Шипенко в прекрасной форме. Похудеть пришлось почти на 10 килограмм. В полет берут только если вес меньше 95.

Первая художественная лента на орбите. Над фильмом «Вызов» работают Первый канал, Госкорпорация «Роскосмос» и студия Yellow, Black and White. Основной состав экипажа одобрила Госкомиссия по итогам тщательного медицинского и творческого отбора. Съемочной группе предстоит всего за несколько месяцев освоить то, к чему космонавты готовятся годами. Поэтому режиссер картины Клим Шипенко и исполнительница главной роли Юлия Пересильд почти каждый день будут проводить в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Сначала, разумеется, лекции. И только потом практика на тренажере космического корабля «Союз».

Обучение непрофессионалов по ускоренной программе будет востребовано в будущем для отправки на орбиту узких специалистов: врачей или ученых, считают в Роскосмосе. Поэтому съемки грандиозной кинолетны «Вызов» превратятся еще и в большой научно-просветительский проект. А между тем первая лекция для съемочной группы уже началась. Сложно.

«Для всех сейчас ситуация необычная, потому что такой короткой подготовки еще не было никогда, и ни для космонавтов, ни для туристов, в том числе, поэтому мы немножко экспресс-методом идем, двигаемся, нам уже выдали учебники, это вот такая вот стопка по бортинжинерии и не только. Я уже открыла эти учебники, ничего кроме шуток на ум пока у меня не приходит. Ну, попробуем разобраться», — говорит Юлия Пересильд.

Если все пойдет по плану, в космос Шипенко и Пересильд полетят уже в октябре. Однако до самого старта готовиться к полету предстоит и дублирующему экипажу. Пробы невесомости, центрифуга, прыжки с парашютом. Только смотрите, больше не худейте, просят конструкторы. Скафандры уже в разработке.

Источник: Первый канал27 мая 2021 года, 09:12

MIL OSI