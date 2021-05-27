О заседании Комиссии по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, находящихся за пределами Беларуси

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

27 мая 2021 г.



27 мая 2021 г. в Министерстве культуры Республики Беларусь состоялось заседание Комиссии по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный и культурный оборот культурных ценностей, находящихся за пределами Беларуси. Заседание провели сопредседатели Комиссии – заместитель Министра иностранных дел Сергей Алейник и заместитель Министра культуры Валерий Громада.

Заместитель Министра иностранных дел информировало деятельности загранучреждений Беларуси по возвращению культурных ценностей, которые находятся за пределами страны, и внес предложения по совершенствованию деятельности Комиссии.

Участники заседания обсудили проблему перемещенных из минских музеев во время Второй мировой войны культурных ценностей, оказавшихся в других странах, внесли рекомендации по активизации работы Комиссии, в том числе по установлению взаимодействия и расширению сотрудничества с зарубежными библиотеками, хранилищами и музеями.

По итогам заседания был одобрен план работы комиссии на ближайшие два года.

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