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#НПО Энергомаш#Протон-ПМ27.05.2021 04:10

Протон-ПМ отобрал студентов авиатехникума для дальнейшей работы на предприятии

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру Научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко Госкорпорации «Роскосмос») заключила договоры целевого обучения с пятью студентами четвёртого курса Пермского авиационного техникума.

Все они обучаются по дуальной (практикоориентированной) схеме по специальности «технология металлообрабатывающего производства». Претендентов оценивал руководитель Центра дуального образования предприятия Антон Пономарёв, после чего они проходили диагностику интеллектуальных способностей и профессиональных склонностей. Для студентов-целевиков предусмотрены оплачиваемая практика и стипендия — при условии, если средний бал выше 4,5. В дальнейшем они трудоустраиваются на предприятие.

Андрей Шишкин, заместитель директора по персоналу Протон-ПМ: «Ранее мы заключали договора целевого назначения с первокурсниками, но пришли к выводу, что подобная практика неэффективна: половина учащихся отсеивается к концу обучения. С прошлого года отбираем студентов на старших курсах, что помогает находить действительно заинтересованных и способных ребят, готовых к работе на предприятии. Надеюсь, что все студенты, с которыми мы заключили целевые соглашения, реализуют свой потенциал в ракетно-космической отрасли».

Напомним, что Протон-ПМ реализует дуальную схему обучения совместно с авиатехникумом с 2015 года. Она предполагает прохождение производственных практик на предприятии и обучение в Центре дуального образования. Студенты получают профессии станочника широкого профиля и оператора станков с программным управлением, после чего сдают экзамены на присвоение разряда. На последнем курсе ребята работают в качестве инженеров-технологов в техбюро или операторами станков с ЧПУ в цехах. В завершение обучения они защищают дипломные проекты на актуальную для предприятия тему.

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