Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#GLEX#Конференция27.05.2021 18:30

Роскосмос проведет Международную конференцию GLEX-2021

Госкорпорация «Роскосмос» совместно с Международной астронавтической федерацией при содействии Правительства Санкт-Петербурга в период с 14 по 18 июня 2021 года проводит в Санкт-Петербурге Международную конференцию по исследованию космического пространства GLEX-2021.

Конференция, посвященная 60-летию полета Юрия Алексеевича Гагарина, пройдет в Таврическом дворце. Она будет включать целый комплекс мероприятий: Молодежный день, планарные сессии высокого уровня, Форум глобального взаимодействия, 12 технических сессий, касающихся пилотируемых космических полетов, исследования объектов Солнечной системы и Вселенной, астрономических и астрофизических исследований, интерактивные презентации, специализированную выставку, приветственный прием от имени Госкорпорации «Роскосмос», гала-ужин от имени администрации Санкт-Петербурга, а также обширную экскурсионную программу. В конференции будут принимать участие представители 59 стран, которые представят 576 докладов. Среди них — Китай, Индия, США, Канада, Мексика, Бразилия, Германия, Франция, Люксембург, Румыния, Чехия и другие.

GLEX-2021 станет достойной площадкой для конструктивного диалога. В панельной сессии «высокого уровня» и мероприятиях, проводимых «на полях» конференции, свое участие уже подтвердили: Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев, Министр науки, инноваций и высшего образования Испании Педро Дуке, и.о. министра высокотехнологической промышленности Республики Армения Айк Чобанян, Министр без портфеля, ответственный за инновации и технологическое развитие в Правительстве Республики Сербии, Ненад Попович, а также генеральные директора Мексиканского, Малазийского, Израильского, Южноафриканского, Норвежского, Румынского, Турецкого и Польского космических агентств.

Мы приглашаем профессионалов, специализирующихся в различных сферах космической деятельности, студентов и всех неравнодушных к космосу людей принять участие в конференции GLEX-2021!Не упустите шанс стать участником первого мероприятия по космической тематике международного масштаба после продолжительного периода пандемии, закрытия границ и успейте зарегистрироваться на конференцию до 31 мая!

Официальный язык GLEX-2021 — английский!

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