Source: Russia Ministry of Sport

В субъектах Российской Федерации стартовал конкурс на участие в проекте ФизкультРАСС «Ни минуты не теряя, мы здоровье укрепляем».

Данный проект Российской ассоциации спортивных сооружений стал победителем грантового конкурса Министерства спорта Российской Федерации в 2021 году, который ежегодно проводится в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Проект направлен на вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом взрослых, сопровождающих детей на тренировки и ожидающих их во время занятий. В этом году в проект планируется привлечь не менее четырёх тысяч сопровождающих взрослых из 43 регионов страны.

К участию в конкурсе приглашаются спортивные организации различной ведомственной подчинённости и формы собственности и муниципальные образования.

Этапы проведения конкурса:

I этап (май-октябрь 2021 года) – конкурс заявок на участие в проекте. Будут отобраны заявки из 43 регионов.

II этап (ноябрь-декабрь 2021 года) – определение победителей проекта из числа участников. Победителям второго этапа из шести регионов будут вручены призы.

Обязательное требование к участникам – формирование программы наследия, которая обеспечит устойчивое развитие проекта и его реализацию в последующие годы.

Средства, выделенные на реализацию проекта, будут направлены на закупку и безвозмездную передачу участникам инвентаря, необходимого для проведения занятий в рамках проекта и его программы наследия, а также на развитие методической базы проекта.

Ознакомиться с положением о конкурсе и подать заявку на участие можно на сайте www.fizkult-rass.ru. Руководитель проекта – Елизавета Фадеева (тел.: 8-911-247-44-40, 8-812-644-71-44, e-mail: fkr@rasf.ru).

Пресс-служба Минспорта России

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