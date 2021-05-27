С. Лукин: В непростой год пандемии правительство Воронежской области сработало эффективно

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор прокомментировал отчет губернатора Воронежской области за 2020 год.

Член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области принял участие в заседании Воронежской областной Думы, на котором выступил глава региона Александр Гусев ГусевАлександр ВикторовичГубернатор Воронежской области с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году.

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«В своем докладе Александр Гусев коснулся вопросов развития Воронежской области в базовых отраслях экономики и социальной сфере, уделив особое внимание преодолению последствий пандемии. Воронежской области удалось не только сохранить, но и упрочить лидерские позиции по целому ряду направлений в экономике. Так, по производству сельскохозяйственной продукции регион входит в пятерку лидеров среди субъектов России, по объему строительства находится на 12 месте в стране. Развивается промышленность. Значительные позитивные изменения мы наблюдаем в социальной сфере», — отметил Сергей Лукин.

В рамках областной инвестиционной программы в 2020 году была выделена наибольшая за последние пять лет сумма – 14,3 млрд рублей, в том числе был привлечен рекордный объем средств из федерального бюджета – 6,5 млрд рублей. В прошедшем году в области удалось ввести максимальное количество объектов капитального строительства – 130. В текущем году финансирование областной адресной инвестиционной программы будет увеличено до 15,4 млрд рублей. Это позволит направить средства на строительство 257 объектов.

Сергей Лукин принял участие в заседании Воронежской областной Думы

По словам Сергея Лукина, наибольшая доля вложений приходится на объекты, возводимые под эгидой нацпроектов. На территории Воронежской области в рамках одиннадцати национальных проектов реализуется 51 региональный, с объемом финансирования 22,8 млрд рублей. Работа по ним, несмотря на сложные обстоятельства 2020 года, велась без снижения темпов. В том числе полностью были реализованы все текущие региональные проекты, входящие в нацпроект «Здравоохранение». Необходимо отметить, что по исполнению финансовых обязательств по нацпроектам Воронежская область заняла первое место в ЦФО.

Прочной основой успешного поступательного развития Воронежской области сенатор назвал продуктивное взаимодействие между исполнительной, законодательной властью региона и федеральным центром.

«В непростой год пандемии правительство Воронежской области сработало эффективно. Были использованы все возможные федеральные ресурсы и задействованы все возможные федеральные программы», — подчеркнул Сергей Лукин.

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