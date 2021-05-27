Чистый воздух в магазине не купишь. Интервью В. Матвиенко «Санкт-Петербургским Ведомостям»

Source: Russia – Council of the Federation

Сегодня в Санкт-Петербурге открывается IX Невский международный экологический конгресс. Девиз его сформулирован так: «Экология планеты – устойчивое развитие».

Конгресс проводится под эгидой Совета Федерации; сопредседателем оргкомитета конгресса является спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. В преддверии открытия форума Валентина Ивановна дала эксклюзивное интервью.

— Валентина Ивановна, в Санкт-Петербурге начинает работу IX Невский международный экологический конгресс. Сегодня и в мире, и в России экологическая повестка вышла на первый план. С чем вы это связываете?

— С тем, что дальнейшее игнорирование экологических проблем создает реальную угрозу человечеству. Ни одна страна, ни один народ, ни один континент не могут рассчитывать на то, что они обойдут их стороной. Поэтому требуются совместные усилия всего международного сообщества. Об этом четко сказал президент России В. В. Путин на недавнем климатическом саммите. Позиция нашей страны ясна и последовательна: мы полностью выполняем взятые на себя обязательства, готовы к углублению сотрудничества. Сотрудничества честного и направленного на результат. Но любые попытки использовать тему экологии как ширму для прикрытия нечистоплотного продвижения чьих‑то конъюнктурных интересов в международном поле мы считаем деструктивными.

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Россия, как страна с самой большой территорией и колоссальными природными ресурсами, абсолютно точно ощущает ту роль, которую она способна играть в мировых процессах сохранения природного богатства и развития ответственного подхода к энергетике. Мы готовы становиться лидерами.

И уже не требуется, чтобы кто‑то рассказывал нам о состоянии дел в нашей природоохранной сфере. У нас отличный мониторинг. Объективную картину мы имеем и о существовании экологических проблем знаем. Но принципиально важно, что мы не закрываем на них глаза, а высвечиваем и занимаемся их решением. Наша страна твердо встала на путь проведения активной государственной экологической политики.

Кроме того, я вижу, как буквально за несколько последних лет в обществе выросла экологическая культура и начало формироваться такое новое качество, которое я бы назвала «эконастороженностью». Знаете, в медицине есть такое понятие «онконастороженность». Вот и в нашем обществе возникает такое особо чувствительное отношение к вопросам экологии, когда каждый предприниматель, представитель органов власти думает, как влияет тот или иной проект на окружающую среду, осознает, что в современной России этот момент является одним из определяющих при принятии решения.

Что особенно радует – я вижу, как у нас среди молодежи активно продвигается правильное отношение к экологии. Это становится модным. Подрастающее поколение чаще соотносит свое потребление с его возможным влиянием на природу. Надо подкреплять, усиливать эту тенденцию – экологическим просвещением, форумами, мероприятиями разного формата.

— Учитывая все то, что мы говорим по теме охраны окружающей среды, хотелось бы услышать, каковы ваши ожидания от стартовавшего Невского экологического конгресса?

— Это первый за последние годы экологический конгресс такого представительного уровня и содержания. Вне повестки дня форума, судя по его программе, не останется ни одна действительно важная экологическая проблема. На площадках десяти «круглых столов», которые пройдут в рамках конгресса, наряду с традиционными темами – сбережение лесов и водоемов, вызовы экологической безопасности, рациональное использование природных ресурсов, экологическое просвещение – запланированы новые направления работы. Среди них выделю такие актуальные сегодня вопросы, как экология Арктики, стимулирование развития рынка инвестиций в экологические проекты – так называемые «зеленые» финансы.

Специальный «круглый стол» будет посвящен теме климатической политики. Она сегодня приобрела интегральный, сквозной характер, можно сказать, стала одной из составляющих экономики, политики, культуры, международных отношений.

Программа составлена так, что экологические проблемы будут рассматриваться не сами по себе, а в тесной увязке с другими глобальными проблемами человечества. Это, на мой взгляд, – важнейшая особенность форума. Я вообще считаю экологическую безопасность одним из ключевых факторов устойчивого развития стран и народов.

Конгресс выработает рекомендации. Они войдут в итоговый документ в качестве ориентира для практической деятельности органов исполнительной и законодательной власти на федеральном и региональном уровнях. Рекомендации, разумеется, будут размещены в открытом доступе, и коллеги из зарубежных стран могут при желании ими воспользоваться.

— 2021 год объявлен годом экологии в Санкт-Петербурге. Люди помнят: будучи руководителем города, вы не только не пренебрегали вопросами экологии, но и поставили их на первый план. С тех пор сделано городскими властями немало. Как вы оцениваете сегодняшнюю экологическую обстановку в городе?

— Могу сказать, что уже на протяжении пятнадцати лет ситуация объективно улучшается. Говорю это без сомнений и колебаний. Полагаю, что и сами петербуржцы это чувствуют. По результатам прошедшей зимы Санкт-Петербург занял девятое место в Национальном экологическом рейтинге регионов России. Войти в первую десятку промышленному городу, численность населения которого вторая в стране, – это, несомненно, достижение.

Тем не менее работать есть над чем. Знаю, что жителей не устраивает качество воздуха в городе. Разделяю их озабоченность. Можно покупать своей семье экологические продукты, но чистый воздух в магазине не купишь.

И нельзя не видеть, что городская власть от этих вопросов не уходит, занимается ими активно и предметно. Принята программа действий, направленная на оздоровление окружающей среды, экологической ситуации в Санкт-Петербурге на период до 2024 года. Программа комплексная, охватывающая все проблемы: здесь и улучшение воздуха, и повышение качества питьевой воды, и создание и запуск современных технологий сбора и переработки бытовых и производственных отходов, и так далее.

И она реализуется. Так, Санкт-Петербург первым в России ввел требования к экологическим характеристикам грузового транспорта. В результате снизились выбросы автотранспорта в атмосферу.

Власти города не забывают о сохранении и приумножении парков, бульваров, скверов. Будут созданы четыре новые особо охраняемые природные территории.

Положительные изменения в экологии Петербурга – неоспоримый факт.

— Какие основные задачи в области охраны окружающей среды стоят сейчас перед Санкт-Петербургом, Ленинградской областью, Балтийским регионом в целом?

— Задачи те же, что и перед всей страной, да и перед всем миром, – сократить ущерб от действующих и создающихся промышленных и инфраструктурных объектов, особенно крупных, и максимально эффективно ликвидировать накопленный ущерб. Убрать за собой.

Самые болевые точки хорошо известны. На мой взгляд, большой знак опасности на региональной экологической карте – полигон «Красный Бор» рядом с Петербургом. Это серьезная угроза для здоровья нашего населения, соседних стран, риск загрязнения Невы, всей акватории Финского залива. Я в свое время приложила немало усилий, чтобы запустить процесс решения этой проблемы. Совет Федерации выступал за скорейшую рекультивацию полигона, за увеличение доли федерального бюджета в софинансировании связанных с этим расходов. Решение о ликвидации накопленного вреда окружающей среде на полигоне «Красный Бор» включено в национальный проект «Экология». Теперь работы будут выполнены до 2024 года предприятием Росатома.

Важно, что в устранении проблем, где усилий самого города не хватает, на помощь приходит федеральная власть. Два объекта – свалка на территории заказника «Озеро Щучье» и Приморская свалка – приказом Минприроды России включены в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. А значит, этими полигонами займутся в первую очередь.

Мы знаем, что морские порты, промышленные объекты в прибрежной полосе – важнейшая часть экономики города и области. Но эти же объекты – зоны повышенного экологического риска. Принимаются меры по его минимизации. Делается все, для того чтобы улучшившейся после введения в строй современных очистных сооружений ситуации в акватории Финского залива не было нанесено никакого ущерба. Это в полной мере относится и к строительству одного из крупнейших многопрофильных транспортно-логистических комплексов современной России в порту «Усть-Луга».

Такой бережный, ответственный подход, уверена, это уже устойчивая и долговременная тенденция, поскольку экологическая повестка вошла в число приоритетных направлений развития и города, и области. Мы любим наш регион, всю ту красоту, которую дает нам близость воды – реки, залива, моря. Будем беречь это богатство, находить баланс: развивать экономику, не нарушая природного разнообразия и благополучия региона.

Источник: «Санкт-Петербургские Ведомости».

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