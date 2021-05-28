Анастасия Бондаренко наградила победителей VII Всероссийского конкурса «Новая идея – 2020»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 мая. – Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко приняла участие в торжественной церемонии награждения победителей VII Всероссийского конкурса «Новая идея–2020» на лучшую научно-техническую разработку среди молодёжи предприятий и организаций топливно-энергетического комплекса.

В своем приветственном слове к победителям и участникам конкурса Анастасия Бондаренко как председатель конкурсной комиссии отметила важность работы по поддержке молодых специалистов на государственном уровне.

«Сегодня в ТЭК почти треть работников – это специалисты в возрасте до 35 лет, и это наиболее активные и креативные сотрудники компаний. В свою очередь, конкурсы – это часть государственной политики по наращиванию исследовательских компетенций компаний и развитию их кадрового потенциала, это социальные лифты, призванные расширить возможности горизонтальной и вертикальной профессиональной мобильности» – подчеркнула она.

Анастасия Бондаренко выразила благодарность Ассоциации «ЭРА России», Всероссийскому электропрофсоюзу, Нефтегазстройпрофсоюзу, организациям ТЭК за поддержку отраслевого конкурса, а также Институту повышения квалификации руководящих работников и специалистов топливно-энергетического комплекса, за высокий уровень организации и проведения конкурса на протяжении семи лет.

Заместитель главы ведомства вручила дипломы победителям и участникам конкурса в трех номинациях «Лучший инновационный продукт», «Лучший инновационный проект», «Лучшая инновационная идея», а также благодарственные письма от Минэнерго России экспертам, проводившим оценку конкурсных работ.

Список победителей конкурса «Новая идея – 2020».

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