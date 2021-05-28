Анатолий Яновский обсудил энергетическое сотрудничество России с Габонской Республикой

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 мая. – Анатолий Яновский провёл встречу с Министром иностранных дел Габонской Республики Пакомом Мубеле Бубейей.

В рамках переговоров были подробно обсуждены возможности расширения двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. В частности, габонской стороне было предложено в качестве наблюдателя присоединиться к работе «Института нефтегазовых технологических инициатив». Кроме того, стороны обсудили потенциал строительства гидроэнергетических установок российскими компаниями на территории Республики.

«Сотрудничество России и Габонской Республики обладает значительным потенциалом развития. Мы готовы к продолжению диалога, в том числе через создание специальной рабочей группы по энергетике между нашими странами, договорённость о её создании ранее была достигнута в рамках Саммита Россия-Африка в 2019 году», – отметил Анатолий Яновский в ходе встречи.

23.09.2020

29 сентября в 15:00 (МСК) Российской дирекцией в Группе Всемирного банка совместно с Министерством энергетики Российской Федерации на платформе Zoom будет проведен вебинар «Процесс закупок Всемирного банка и бизнес-возможности для российских энергетических компаний».

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