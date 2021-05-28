А. Яцкин: России необходим мощный современный рыбопромысловый флот, механизм строительства которого уже отработан

Source: Russia – Council of the Federation

А. Яцкин и С. Митин посетили судостроительный завод в Санкт-Петербурге, ознакомились с ходом строительства рыболовецких судов и встретились с генеральным директором верфи.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области и первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области посетили судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге и ознакомились с ходом строительства рыболовецких судов.

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Сенаторы встретились с генеральным директором верфи Игорем Орловым и представителями заказчика крупной серии траулеров. В ходе беседы обсуждались вопросы строительства, перспективы новейших проектов судов для рыбопромышленной отрасли России.

Руководство предприятия проинформировало о строительстве большого морозильного рыболовного траулера «Капитан Соколов», проектная производительность которого достигает 150 тонн рыбы в сутки.

России необходим мощный современный рыбопромысловый флот, механизм строительства которого уже отработан

После осмотра двух строящихся рыболовецких судов Андрей Яцкин подчеркнул, что России необходим мощный современный рыбопромысловый флот, механизм строительства которого уже отработан.

Андрей Яцкин и Сергей Митин посетили судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге

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Андрей Яцкин и Сергей Митин посетили судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге

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Андрей Яцкин и Сергей Митин посетили судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге

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Андрей Яцкин и Сергей Митин посетили судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге

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Андрей Яцкин и Сергей Митин посетили судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге

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Андрей Яцкин и Сергей Митин посетили судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге

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Сергей Митин отметил очевидный рост компетенций отечественных судостроителей в реализации программы по строительству рыболовного флота. «При строительстве рыболовецких судов мы все столкнулись со сложностями разработки рабочей конструкторской документации, проблемами импортных поставок. Это системные проблемы, которые одномоментно решить невозможно. Но уже сейчас можно констатировать на примере «Северной верфи», что промысловый флот вступил в фазу мощного обновления», — сказал сенатор.

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