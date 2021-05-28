В. Бекетов: Кубанские селекционеры сохраняют преемственность в работе и показывают высокие результаты своего труда

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в состоявшейся в Краснодаре Международной конференции селекционеров,

Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края Владимир Бекетов БекетовВладимир Андреевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Краснодарского края принял участие в Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию селекции пшеницы на Кубани и 120-летию со дня рождения советского селекционера П.П. Лукьяненко, прошедшей в Краснодаре.

Владимир Бекетов выступил перед участниками мероприятия. Он высоко оценил работу кубанских ученых.

Благодаря постоянному взаимодействию ученых, хлеборобов, власти кубанская земля дает рекордные урожаи

«Многие поколения селекционеров работали над проблемами повышения урожайности и созданием новых сортов. Преемственность, желание сохранить и развивать лучшие научные достижения очень важны. Этот огромный труд дает высокий результат. Краевые органы власти оказывали и оказывают поддержку и внимание этой важнейшей для аграриев Кубани работе. Благодаря постоянному взаимодействию ученых, хлеборобов, власти кубанская земля дает рекордные урожаи», – отметил сенатор.

Владимир Бекетов принял участие в Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию селекции пшеницы на Кубани и 120-летию со дня рождения советского селекционера П.П. Лукьяненко, прошедшей в Краснодаре

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Владимир Бекетов принял участие в Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию селекции пшеницы на Кубани и 120-летию со дня рождения советского селекционера П.П. Лукьяненко, прошедшей в Краснодаре

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Владимир Бекетов принял участие в Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию селекции пшеницы на Кубани и 120-летию со дня рождения советского селекционера П.П. Лукьяненко, прошедшей в Краснодаре

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Владимир Бекетов принял участие в Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию селекции пшеницы на Кубани и 120-летию со дня рождения советского селекционера П.П. Лукьяненко, прошедшей в Краснодаре

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По словам представителя региона в Совете Федерации, участие в мероприятии представителей разных стран говорит об их большой заинтересованности в изучении достижений российских селекционеров.

Организатором научного форума селекционеров стал Национальный центр зерна, который многие годы последовательно продолжает развитие кубанской селекционной школы, заложенной академиком П.П. Лукьяненко.

Участники мероприятия осмотрели демонстрационные посевы, заслушали и обсудили научные доклады, ознакомились с отделами и материально-технической базой Центра.

Владимир Бекетов подчеркнул, что проведенная конференция стала еще одним шагом в деле укрепления продовольственной независимости нашей страны.

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