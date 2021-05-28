В. Матвиенко: Россия открыта для реализации совместных природоохранных проектов со всеми заинтересованными партнёрами

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось пленарное заседание IX Невского международного экологического конгресса.

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось пленарное заседание IX Невского международного экологического конгресса «Экология планеты – устойчивое развитие».

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С приветствием к участникам, организаторам и гостям Конгресса обратился Президент Российской Федерации Владимир Путин. Обращение главы государства зачитал Полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

«За прошедшие годы форум укрепил свои позиции как авторитетная площадка для обсуждения широкого круга вопросов природоохранной тематики», — отмечается в обращении главы государства. «Мы рады поделиться своими наработками и позитивным опытом, имеющимся в этой области. И, конечно, всегда будем поддерживать востребованные международные инициативы, направленные на улучшение состояния окружающей среды», — подчеркивается в приветствии.

Также свои приветствия в адрес Конгресса направили Председатель Правительства России Михаил Мишустин и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш.

Выступая перед участниками и гостями Конгресса, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга подчеркнула, что потрясшая мир пандемия коронавирусной инфекции заставила каждого всерьёз задуматься о таких фундаментальных категориях как ценность человеческой жизни, взаимоотношения между социумом и природой, хрупкость привычного нам мироустройства. «Абсолютно очевидно, что в современном мире от того, какие решения принимаются на экологическом треке, напрямую зависят и общий вектор глобального развития, и благополучие, здоровье, качество жизни каждого человека», — сказала глава СФ.

По ее словам, вопросы экологической безопасности и сохранения климатического равновесия сегодня входят «в топ» мировой общественной и политической повестки. Неслучайно прошедший в апреле Саммит лидеров по вопросам климата привлёк к себе столь высокое внимание. «В своём выступлении на саммите Президент России Владимир Путин в очередной раз подтвердил нацеленность нашей страны на активизацию международного сотрудничества, на совместный поиск решений существующих глобальных проблем», — напомнила Валентина Матвиенко.

В современном мире от того, какие решения принимаются на экологическом треке, напрямую зависят и общий вектор глобального развития, и благополучие, здоровье, качество жизни каждого человека

«Работа Невского международного экологического конгресса решает именно эту задачу, помогая выстраивать более тесное взаимодействие по широкому спектру вопросов экологической направленности, включая перспективы «зелёного» финансирования и «зелёной» энергетики, переход к экономике замкнутого цикла, вопросы сохранения экосистем Арктики», — считает Председатель СФ. «Особый акцент мы неизменно делаем на практику, на конкретные инициативы по решению экологических проблем, которые исходят как от деловых и научных кругов, так и от институтов гражданского общества и органов государственной власти».

Валентина Матвиенко обратила внимание, что мероприятия НМЭК традиционно придают серьёзный импульс законотворческой деятельности. Так, с учётом наработок и рекомендаций предыдущих Конгрессов были внесены изменения в российское законодательство в части квотирования атмосферных выбросов в промышленных центрах, развития экологического туризма, по многим другим направлениям.

Также спикер верхней палаты парламента сообщила, что вопросы «зелёной» повестки занимают особое место в работе Совета Федерации. «Мы ведём непрерывный парламентский мониторинг ситуации в экологических «горячих точках», находимся в постоянном контакте с региональными органами власти, выступаем с законодательными инициативами. Так, за последнее время были приняты «сенаторские» законопроекты, направленные на усиление контроля за оборотом древесины, уточнение прав граждан, живущих на территориях заповедников и национальных парков».

Председатель СФ отметила, что задачи обеспечения экологического благополучия и безопасности сегодня являются для нашей страны приоритетными. Они закреплены в числе национальных целей развития, отражены в Стратегии экологической безопасности России. В недавнем Послании Федеральному Собранию Президент обозначил ряд новых дополнительных мер в области защиты окружающей среды. «Вместе с Правительством России, с коллегами из Государственной Думы мы сейчас занимаемся подготовкой соответствующих изменений в законодательство».

Забота об окружающей среде находит положительный отклик в обществе, считает глава СФ. «По сути, на наших глазах происходит формирование новой экологической культуры. Радует и тот факт, что бизнес также активно поддерживает экологическую повестку. Многие компании в целях сокращения вредных выбросов и экономии ресурсов постепенно переходят на использование наилучших доступных технологий», — сказала Валентина Матвиенко.

По словам Председателя СФ, есть позитивный опыт реализации «зелёных» инвестиционных проектов. В этой связи она отметила такие компании, как Сбербанк, РЖД, ВТБ Капитал. Также Правительство Москвы недавно утвердило концепцию «зелёных» облигаций, доходы от которых пойдут на обеспечение городских «зелёных» проектов в сфере транспорта. «Рассчитываем, что таких проектов, в том числе с международным участием, будет больше. Мы готовы создавать для этого комфортные правовые условия».

При этом Валентина Матвиенко рассказала и о рисках, которые сегодня фиксируются. Идёт активное формирование глобального рынка «зелёных» технологий и инвестиций, его правил и механизмов. Ряд государств и международных объединений уже анонсировали масштабные планы по развитию «зелёной» экономики, движению к углеродной нейтральности, переходу на возобновляемые источники топлива. «Безусловно, лидерство в этих вопросах не менее значимо, чем достижения в области цифровизации, искусственного интеллекта и биотехнологий. Однако недопустимо, чтобы борьба с экологическими угрозами превращалась в инструмент торговых войн, санкционного давления и агрессивного сдерживания конкурентов».

Председатель СФ убеждена, что никакие аспекты природоохранной повестки в принципе не должны порождать конфликтный потенциал – ни на общественном, ни на межгосударственном уровнях. «Экология должна находиться исключительно в плоскости партнёрства и сотрудничества. Необходимо отложить идеологические разногласия и сообща противостоять не знающим границ глобальным вызовам», — подчеркнула она. Один из них — преодоление негативных последствий изменения климата. «Для России последовательная деятельность в этом направлении входит в число приоритетных задач. Мы рассматриваем это как важный вклад нашей страны в глобальное устойчивое развитие».

Спикер Совета Федерации напомнила, что Президентом России дал конкретное поручение: добиться сокращения накопленного к 2050 г. объёма чистой эмиссии парниковых газов до показателей ниже, чем в Европейском союзе. «Эта работа уже начата. На рассмотрении в Государственной Думе находится проект закона об ограничении выбросов парниковых газов, — сообщила глава СФ. — Мы должны не просто следовать за глобальной экологической повесткой, но и сами энергичнее участвовать в её формировании».

По словам Валентины Матвиенко, для этого надо активнее использовать инструменты парламентской дипломатии. «В рамках интеграционных объединений и организаций, таких, как Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ и Межпарламентский союз мы вместе будем вырабатывать и продвигать самые справедливые, самые современные подходы к решению экологических проблем», — отметила глава СФ.

«Диалог органов власти, деловых кругов и научно-экспертного сообщества, который проходит в рамках нашего Конгресса, позволит создать такие условия для государства, бизнеса и граждан, когда сохранять и беречь природу будет выгоднее, чем игнорировать экологические проблемы», — убеждена Председатель СФ.

Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко отметила, что четвертая промышленная революция, тотальная цифровизация всех сфер жизни пришли с запросом на осознанное потребление, бережливое производство, экономику замкнутого цикла с соблюдением принципов устойчивого развития. «Наши национальные цели синхронизированы с принципами устойчивого развития».

Вице-премьер рассказала о реализации Национального проекта «Экология», который позволил сосредоточить усилия государства, бизнеса и граждан на решение ключевых задач. Среди них Виктория Абрамченко назвала ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, создание инфраструктуры для обращения с отходами разного класса, снижение выбросов в атмосферу, сохранение лесов и биоразнообразия, реабилитация водных объектов и защита уникальных водных систем.

По ее словам, особое внимание государство уделяет такому направлению, как переход к экономике замкнутого цикла. «Ежегодно накапливаем более 8 млрд тонн различных отходов. Наша задача – создать систему, при которой полезная их часть будет возвращена в оборот. У нас пока еще линейная модель обращения с отходами».

Виктория Абрамченко считает, что необходимо совершить качественный и быстрый прорыв на этом направлении. «Планируем вовлекать в оборот до 50 процентов вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократить вдвое. Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких как, цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда».

Заместитель Председателя Правительства РФ сообщила о последовательном выполнении Россией международные обязательства по климатической повестке, а также об экологической модернизации промышленности. «Сейчас 45 процентов нашего энергобаланса составляют низкоэмиссионные источники энергии, включая атомную генерацию, уровень эмиссии парниковых газов которой близок к нулю».

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов БегловАлександр ДмитриевичГубернатор Санкт-Петербурга приветствовал проведение Конгресса в северной столице. «Ничто так не объединяет страны как охрана окружающей среды», — подчеркнул губернатор. Он рассказал о реализации экологических проектов в Санкт-Петербурге, в том числе во взаимодействии с соседними регионами и странами, в частности по охране водных ресурсов, по переводу предприятий и транспорта на безопасные виды топлива и альтернативные источники энергии, рекультивации свалок, восстановлению окружающей среды. Этот опыт может быть использован другими субъектами Федерации.

Бывший Президент Финляндии (2000–2012 гг.) Тарья Халонен выступила на форуме в формате видеоконференцсвязи. Она отметила важность развития международного сотрудничества по всем вопросам, связанным с сохранением окружающей среды и изменением климата. Большую роль играет реализация Парижского соглашения, сказала политик.

На пленарном заседании выступили Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, директор и постоянный представитель Всемирного банка в РФ, Европе и Центральной Азии Рено Селигман, Председатель Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана Гульшат Маммедова, Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева, заместитель Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Адиль Алиев, Министр окружающей среды Республики Армения Романос Петросян, Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв, Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев, Генеральный директор – председатель правления Компании РЖД Олег Белозёров, Председатель Постоянной комиссии Парламента Республики Молдова по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Раду Мудряк, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, ТекслерАлексей ЛеонидовичГубернатор Челябинской области генеральный директор публичной правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

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