Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Пилотируемая космонавтика#МКС-66#Союз МС-1928.05.2021 18:25

В научный эксперимент «Созвездие-ЛМ» включают новый элемент

В Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина создают научно-технический задел для подготовки космонавтов Роскосмоса к выполнению перспективных программ, которые предусматривают освоение других планет. Специалисты Центра разработали исследовательский научный стенд — имитатор транспортного средства для передвижения по поверхности Луны.

«Динамический стенд имитирует основные параметры луноходов: тип движителя, органы управления, систему отображения информации, датчики параметров движения», — рассказал заместитель начальника управления по научно-исследовательской и испытательной работе ЦПК Павел Долгов.

Трасса разбита на семь участков, в процессе движения по ней космонавт должен справиться с поворотами различной сложности, подъехать к контрольному пункту, взять предмет и развернуться, объехать препятствия, выполнить ряд элементов задним ходом. Для приобретения устойчивых навыков управления таким устройством требуется пять тренировок, две из которых — с использованием скафандра «Сокол».

«В скафандре, конечно, это делать сложнее, учитывая его вес и уменьшение угла обзора. Перчатка достаточно жесткая, и в ней не очень удобно управлять джойстиком», — поделился впечатлениями космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров.

Вероятнее всего, именно он станет первым, кто выполнит аналогичный заезд не только до, но после космической экспедиции. Антон Шкаплеров назначен командиром экипажа МКС-66, который должен отправиться на орбиту в октябре 2021 года. Его дублер Олег Артемьев в процессе тренировок тоже приобрел необходимые навыки.

«Сейчас в тренировках участвуют космонавты, включенные в экипажи ближайших экспедиций на МКС. Они учатся управлять транспортным средством, а перед полетом и после возращения на Землю повторят заезды. Мы сравним фоновые данные и посмотрим, как условия космического полета повлияли на способность управлять устройством», — рассказал Павел Долгов.

Специалисты ЦПК не только создали динамический стенд. Они разработали методики проведения эксперимента, обработки его результатов, регистрации всех параметров, и еще до космонавтов стали участниками исследований. Подготовительная работа велась в течение года.

«У нас есть экспериментальные данные по техническим параметрам управления: скорость движения по всей трассе и по ее участкам, расход электроэнергии, величина и количество выдачи управляющих воздействий и другое, — пояснил Павел Долгов. — Сейчас мы получаем большой объем статистических данных, изучение которых позволит нам подготовить рекомендации для разработчиков аналогичной техники и для специалистов ЦПК, которые готовят космонавтов к полетам и проводят медицинские исследования. Помимо прочего в процессе тренировок отслеживаются физиологические показатели деятельности космонавта».

Результаты заездов оценивают эксперты, каждый по своему направлению. После серии тренировок космонавт заполняет анкету, которая отражает его мнение и рекомендации по разным аспектам процесса управления. Эксперимент проводят в рамках научно-исследовательской работы «Созвездие-ЛМ», цель которой — оценка возможности выполнения космонавтом сложной операторской деятельности после выполнения перспективных длительных космических полетов в условиях перегрузок, а также получение экспериментальных данных о качестве выполнения операций.

MIL OSI