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#НПО Энергомаш#ОКБ Факел#ИСРД28.05.2021 11:10

В ОКБ «Факел» впервые состоялся «День качества на предприятии ИСРД»

В Опытном конструкторском бюро «Факел» (г. Калининград, входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») состоялся «День качества на предприятии ИСРД» под председательством генерального директора НПО Энергомаш Игоря Арбузова. Темой совещания стало рассмотрение результатов деятельности в области качества за 2020 год. Совещание проходило в режиме видеоконференцсвязи с НПО Энергомаш.

Подобное мероприятие проводилось в ОКБ «Факел» впервые. В ноябре прошлого года предприятие вошло в интегрированную структуру ракетного двигателестроения под управлением НПО Энергомаш. ОКБ Факел стало шестым предприятием ИСРД. В рамках Дня качества специалисты ОКБ Факел и НПО Энергомаш обсудили состояние качества продукции и технологической дисциплины, результаты работы по авторскому надзору, а также результаты аудитов системы менеджмента качества ОКБ «Факел».

В завершение «Дня качества на предприятии ИСРД» генеральный директор НПО Энергомаш дал ряд поручений руководству и специалистам ОКБ «Факел» по усилению работы по обеспечению качества выпускаемой продукции.

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