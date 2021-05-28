Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Космодромы#Восточный#OneWeb#Главкосмос28.05.2021 16:00

Госкомиссия приняла решение о пуске РКН «Союз-2» с Восточного

На космодроме Восточный 28 мая 2021 года состоялось заседание Государственной комиссии, в ходе которого были рассмотрены результаты испытаний ракеты космического назначения «Союз-2.1б» после выявленной накануне технической неисправности. Заслушав доклады руководителей работ, принято решение о ее готовности к повторной заправке и пуску 28 мая в 20:38:39 по московскому времени.

Совместный расчет специалистов дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» приступает к операциям по заправке ракеты компонентами топлива. После чего на стартовом комплексе начнутся заключительные операции: автоматический цикл предстартовой подготовки, увод кабины обслуживания в нишу стартового сооружения, отвод мобильной башни обслуживания и восстановление системы отделения полезной нагрузки (PRSS) в летную конфигурацию.

Прямую трансляцию предстартовых операций, пуска и полета ракеты-носителя смотрите на официальных страницах Госкорпорации «Роскосмос» в социальных сетях и в разделе «Прямые трансляции» с 19:30 мск. К нашей трансляции присоединятся генеральный директор компании «Главкосмос» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Дмитрий Лоскутов и коммерческий директор OneWeb в России Михаил Кайгородов.

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