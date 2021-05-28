Е. Бибикова: Создание условий для активного долголетия граждан страны, основанного на сбережении здоровья, принесет большую пользу обществу и государству

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приветствовала участников и организаторов III Международного конгресса по активному долголетию и провела тематическую сессию.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области приняла участие в работе III Международного конгресса «Health Age. Активное долголетие», который открылся в конгресс-центре Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

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В мероприятии также участвовали члены Комитета СФ по социальной политике Владимир Круглый КруглыйВладимир Игоревичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Орловской области и Юрий Архаров. АрхаровЮрий Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Сахалинской области Форум посвящен обсуждению целей и задач «майского» Указа Президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» в части обеспечения естественного устойчивого роста численности населения и повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет. Участниками Конгресса стали ведущие ученые страны, руководители научных медицинских исследовательских центров и ассоциаций врачей, в том числе геронтологов и онкологов, представители профильных министерств и организаций

Елена Бибикова от имени профильного Комитета СФ приветствовала организаторов и участников конгресса, выразив благодарность за актуализацию темы, столь важной для России и большинства стран мира.

Сенатор также провела тематическую сессию «Активное долголетие. Система долговременного ухода за людьми пожилого возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

«Старение населения как важнейшая глобальная демографическая проблема требует определения новых государственных, социальных, медицинских, общественных подходов к ее решению как в отношении граждан старшего поколения, так и общества в целом. Одной из ключевых задач является создание общества для всех возрастов, в котором сформированы условия для применения знаний, опыта, потенциала граждан старшего поколения, проявления заботы о них и предоставления им всей необходимой медико-социальной помощи», — отметила Елена Бибикова.

Сенатор напомнила, что целенаправленная системная работа в этом направлении началась с принятием в 2016 г. «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» и плана по ее реализации. Дальнейшее развитие отражено в национальных проектах — федеральном проекте «Старшее поколение» национального проекта «Демография», проекте «Здравоохранение», постоянно находит отражение в ежегодных Посланиях Президента Российской Федерации. В 2020 г. завершилась реализация первого этапа Стратегии, результатом которого стало формирование системного подхода как к активному долголетию, так и к оказанию поддержки гражданам старшего поколения, в том числе в рамках национальных проектов и госпрограмм. В настоящее время подготовлен проект плана по реализации второго этапа Стратегии, отметила парламентарий.

«Наше старшее поколение обладает огромным потенциалом. Создание условий для его активного долголетия, основанного в первую очередь на сбережении здоровья, принесёт большую пользу обществу и государству», — подчеркнула Елена Бибикова.

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