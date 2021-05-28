Комментарий Первого заместителя Министра иностранных дел А.Гурьянова о принятии постановления Правительства Беларуси о лицензировании импорта отдельных видов товаров

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

28 мая 2021 г.



В постановлении [Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2021 г. о лицензировании импорта отдельных видов товаров], в самой преамбуле сразу четко сказано, чем обусловлено такое решение белорусской стороны. Оно вызвано тем, что, как мы расцениваем, Украина в последнее время систематически нарушает режим свободной торговли, который прописан в Законе о зоне свободной торговли СНГ. Мы все давно договорились о том, что зона свободной торговли предполагает свободное движение товаров. Ни в каком виде, никакими оговорками данным договором не предусмотрено введение каких-либо тарифных ограничений в отношении продукции друг друга.

Еще в декабре прошлого года было принято решение, которое насторожило белорусскую сторону. Тогда под предлогом якобы недружественных и дискриминационных шагов со стороны Республики Беларусь Украиной была введена де-факто пошлина в отношении отдельных позиций белорусской металлопродукции. В мае текущего года – все знают – очередное решение Межведомственной комиссии по международной торговле Украины о введении пошлин в отношении белорусской колесной техники. Причем в ситуации, когда Республика Беларусь достаточно эффективно, предлагая гибкие инструменты финансирования, хорошие цены, хорошую технологию, поставляла пассажирскую технику в различные города Украины.

С одной стороны, нас это озадачило, с другой стороны, это стало еще одним шагом, который мы считаем неправильным с точки зрения зоны свободной торговли.

Таким образом, белорусская сторона уже продолжительное время анализирует все меры, которые Украина принимала в отношении Беларуси. Могу констатировать, что помимо тех двух примеров, которые я указал, в отношении Беларуси действуют восемь антдемпинговых и спецзащитных мер Украины. Это касается антидемпинговых пошлин на спички, крахмал, строительные материалы, цемент, лампы накаливания – то есть целый перечень продукции, который подпадает под ограничения как экспорт Республики Беларусь в Украину.

Мы многократно предлагали украинской стороне, в том числе были обращения на уровне Премьер-министра, были обращения на уровне сопредседателя Межправительственной комиссии, были обращения на уровне внешнеторгового регулятора, коим в Республике Беларусь является Министерство иностранных дел, проводить консультации, использовать механизмы для снятия барьеров, пояснять позиции сторон. Ни разу украинская сторона не захотела ответить на наши обращения, и лишь в единичных случаях уже после принятия решений об ограничительных мерах в отношении Беларуси нам просто пояснили, что на каком-то этапе давние решения Республики Беларусь почему-то стали расцениваться как недружественные и дискриминационные, и по этой причине понадобилось ограничивать наши поставки в Украину. Поэтому я четко хочу предвосхитить любые инсинуации или эмоциональные всплески. Мы проводили длительный анализ, мы призывали партнеров к диалогу, призывали пользоваться механизмом группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли, проводить консультации, разъяснять. Этот механизм не был использован.

Мы анализировали и приняли меры, которые де-факто ограничивают импорт из Украины путем введения дополнительного контроля, причем на временной основе, как это предполагают нормы международной торговли, которые многие страны активно применяют.

Хочу отметить, что мы готовы к переговорам в любой момент. Мы в свое время проводили достаточно активную работу с украинской стороной по расчистке барьеров во взаимной торговле. Почему-то сейчас не по нашей инициативе эти барьеры начали обратно появляться.

Еще раз говорю, что мы готовы полностью отменить все наши решения, мы готовы вернуть в полном объеме режим свободной торговли, но только тогда, когда Украина пересмотрит те меры, которые были приняты в отношении продукции белорусской стороны, которые де-факто были направлены, чтобы просто ограничить конкуренцию со стороны белорусских производителей.

Еще хочу отметить один момент, что во время консультаций украинская сторона нам намекала, что в качестве недружественных и дискриминационных мер со стороны Беларуси она почему-то рассматривает некоторые решения, которые были приняты на уровне Евразийского экономического союза, за который отвечает не только Беларусь, а в настоящее время – пять стран. Но ответные или какие-то недружественные ограничительные меры понадобилось принимать исключительно в отношении Беларуси. По простой причине – потому что мы еще не члены ВТО. То есть нас можно наказывать, нарушая принципы свободной торговли, нарушая международные соглашения, которые создают условия для нормальной конкуренции, для нормальной работы экспортеров и импортеров.

Поэтому еще раз – это не связано с текущим обострением наших отношений, с авиационными вопросами и так далее. Это чистой воды торговые переговоры, которые должны вести к расчистке барьеров, к чему и призываю украинских коллег.

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