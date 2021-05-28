Минспорт России подписал Меморандум о сотрудничестве в области спорта с Республикой Мальта

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 мая, Министерство спорта Российской Федерации и Республика Мальта подписали Меморандум о сотрудничестве в области спорта. Подписи под документом поставили первый заместитель Министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров и Постоянный секретарь Министерства по иностранным и европейским делам Республики Мальта Кристофер Кутайяр.

Меморандум предусматривает взаимодействие двух государств в области спорта высших достижений, обмен опытом в области спортивной науки, а также документацией и учебно-методическими материалами в области физической культуры, массового спорта, подготовки спортивных кадров и спортивного резерва, участие в научных конференциях и семинарах.

«Спорт является прекрасным примером дружественных отношений между нашими странами, которые с годами продолжают укрепляться. Министерство спорта Российской Федерации готово к конструктивному диалогу с мальтийскими партнёрами по всем направлениям совместной работы, которые предусмотрены Меморандумом о сотрудничестве. Уверен, что практическая реализация этого документа внесёт существенный вклад в развитие всего спектра российско-мальтийских отношений», – отметил Азат Кадыров.

«Мы предлагаем продолжать наращивать взаимодействие по линии спортивных вузов России и Мальты, осуществлять университетские обмены, спортивные волонтёрские программы, проводить совместные специальные матчи-вызовы по разным видам спорта между учебными заведениями и университетами. У нашей страны есть богатый опыт в организации подобных мероприятий. Мы готовы к совместной работе с Мальтой по реализации всех положений нового Меморандума», – подчеркнул первый заместитель Министра спорта.

Азат Кадыров добавил, что Россия и Мальта могли бы обмениваться специалистами в области антидопингового обеспечения, а также работать совместно в рамках Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте и Фонда ЮНЕСКО для искоренения допинга в спорте.

Первый заместитель Министра спорта пригласил представителей Республики Мальта принять участие в Международном форуме «Россия – спортивная держава», который запланирован на сентябрь в Казани.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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