Н. Журавлев: Банковская система должна стать одним из драйверов восстановления экономической активности в стране

Source: Russia – Council of the Federation

Парламентарий рассказал о планах по законопроектной деятельности на Съезде Ассоциации банков России.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в III Съезде Ассоциации банков России.

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Мероприятие было посвящено роли банков в реализации Общенационального плана восстановления экономики. В Съезде также участвовали председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области председатель Банка России Эльвира Набиуллина, представители федеральных органов государственной власти, экспертного и профессионального сообщества.

Перспективы восстановления экономики, роль и дальнейшее развитие финансового сектора России стали центральными темами обсуждения. Также в ходе дискуссии были затронуты вопросы совершенствования законодательства в финансовой отрасли.

«Совет Федерации и Ассоциация банков России являются давними, надежными партнерами в законотворческом процессе. Совместно нам удается вырабатывать предложения, которые направлены на совершенствование работы банковской системы, повышение финансовой грамотности населения и доступности финансовых услуг, создание эффективного рынка ценных бумаг, развитие современных цифровых сервисов», — отметил в своем выступлении Николай Журавлев.

Заместитель Председателя СФ подчеркнул, что, несмотря на непростое время пандемии, законотворческий процесс не приостанавливался. Как и прежде, активную позицию в этой работе занимала Ассоциация.

Среди принятых законов он отметил закон о неквалифицированных инвесторах. «Второй пакет мы рассмотрим на ближайшем заседании палаты. Помимо переноса срока тестирования, он также предусматривает введение правил продаж. Они должны обеспечить полноценное информирование граждан о продуктах, лице их предоставляющем, рисках и т. д. Хочется поблагодарить ЦБ за оперативную совместную подготовку закона. У нас было соответствующее поручение Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на заседании совета по развитию финансового рынка СФ», — рассказал Николай Журавлев.

Также в ближайшее время сенаторы ждут рассмотрения в палате законов об ужесточении ответственности для нелегальных кредиторов, вплоть до уголовной, уточнил вице-спикер. Кроме этого, Государственная Дума приняла закон о расширении перечня инструментов для инвестирования средств пенсионных накоплений за счет клиринговых сертификатов участия и депозитов небанковских кредитных организаций, осуществляющих функции центрального контрагента. «Совсем недавно мы также обсуждали вопрос выделения отдельного лимита инвестирования пенсионных накоплений НПФ для секъюритизации. Спасибо ЦБ за готовность к диалогу в этом направлении. Мы также предлагали исключить отсылку на платежи третьих лиц в пользу приоритизации рейтинга в определении риска. Это стимулировало бы развитие этого сегмента», — сказал Николай Журавлев.

Среди знаковых законов, принятых в прошлом году, заместитель Председателя СФ выделил законы о цифровых финансовых активах, обязательном контроле в сфере противодействия отмыванию денег, маркетплейсе.

Николай Журавлев обратил внимание участников Съезда на то, что по многим законопроектам работа продолжается прямо сейчас. Это законопроекты о рейтингах как единственном объективном критерии допуска банков к размещению средств, о финансовых пирамидах и блокировке сайтов, используемых для рекламы недобросовестных кредиторов и фишинга и другие.

Парламентарий также предложил участникам мероприятия ряд тем, над которыми предстоит совместная работа. «Это, в том числе, мисселинг и миспрайсинг. В этом контексте важно не упустить тему регулирования рекламы, в том числе в интернете, контекстной рекламы, использования чужих фирменных наименований, использование информации о госучастии».

Важно продолжить работу по повышению финансовой грамотности населения, защите прав вкладчиков в части расширения страхования для среднего бизнеса, систематизации и упорядочиванию регуляторных изменений, цифровизации, регулированию экосистем

По словам сенатора, важно продолжить работу по повышению финансовой грамотности населения, защите прав вкладчиков в части расширения страхования для среднего бизнеса, систематизации и упорядочиванию регуляторных изменений, цифровизации, регулированию экосистем, поддержке экспорта и ESG (экологического, социального и корпоративного управления).

Николай Журавлев подчеркнул, что сегодня, в период, когда самый сложный этап пандемии пройден, банковская система должна стать одним из драйверов восстановления экономической активности в стране. По словам сенатора, финансовые организации играют ключевую роль в реализации тех компонентов общенационального плана, которые непосредственно связаны с финансовой системой: создание длинных денег, поддержка цифровой трансформации экономики, проектное финансирование, развитие ипотеки и расширение доступности финансирования для реального сектора, прежде всего для малого бизнеса.

Заместитель Председателя СФ поблагодарил Ассоциацию за конструктивный диалог, за многочисленные идеи по развитию финансового рынка, а также за готовность совместно работать по социально значимым проектам, направленным на защиту интересов потребителей финансовых услуг.

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