Поздравление Башару Асаду с победой на выборах Президента Сирии

Source: President of Russia – Kremlin

«Результаты голосования в полной мере подтвердили Ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под Вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление её государственных институтов», – отметил в поздравлении глава Российского государства.

Владимир Путин подчеркнул, что российская сторона намерена и впредь оказывать всемерную поддержку сирийским партнёрам в борьбе с силами терроризма и экстремизма, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны.

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