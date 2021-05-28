Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НПО Лавочкина#История#Марс28.05.2021 02:45

Полвека запуску станции «Марс-3»

50 лет назад, 28 мая 1971 года, с космодрома Байконур при помощи ракеты-носителя «Протон-К» с разгонным блоком «Д» выполнен запуск автоматической межпланетной станции «Марс-3» на траекторию полета к Марсу. Она была предназначена для исследования Красной планеты как с орбиты, так и непосредственно на ее поверхности.

«Марс-3» — одна из трех советских автоматических межпланетных станций серии М-71, созданных Научно-производственным объединением им. С.А. Лавочкина (сегодня входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»). Космические аппараты «Марс-2» (запущен 19 мая 1971 года) и «Марс-3», являются полной аналогией друг друга по конструкции, составу бортовых агрегатов, служебных систем и приборов и предназначены для выполнения идентичных основных исследовательских программ.

В состав этой межпланетной станции входили орбитальный отсек и спускаемый аппарат. Ее основу составлял блок баков главной двигательной установки, солнечные батареи, параболическая антенна, радиаторы системы терморегуляции, приборный отсек с вычислительным комплексом и корректирующий реактивный двигатель с агрегатами автоматики. Система управления была разработана и изготовлена Научно-исследовательским институтом автоматики и приборостроения (ныне — Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина, входит в Роскосмос).

Спускаемый аппарат — автоматическая марсианская станция, оборудованная системами и устройствами, обеспечивающими отделение аппарата от орбитального отсека, переход его на траекторию сближения с планетой, торможение, спуск в атмосфере и мягкую посадку на поверхность Марса. Он представлял собой сферу, закрытую коническим аэродинамическим щитком. Сверху был закреплен приборно-парашютный отсек, включавший в себя сам парашют, систему торможения и научную аппаратуру, позволяющую осуществлять автономную навигацию.

В спускаемом аппарате была установлена аппаратура для измерения температуры и давления атмосферы, масс-спектрометрического определения химического состава атмосферы, измерения скорости ветра, определения химического состава и физико-механических свойств поверхностного слоя, а также для получения панорамы с помощью телевизионных камер. Для определения физико-механических свойств грунта на борту спускаемого аппарата был установлен прибор ПрОП-М, представляющий собой маленький, шагающий марсоход, управляемый по проводам.

В декабре 1971 года станция «Марс-3» достигла орбиты Марса. После отделения посадочный аппарат погрузился в атмосферу и впервые в истории совершил мягкую посадку на марсианскую поверхность. Посадка спускаемого аппарата была осуществлена между областями Электрида и Фаэтонтия на плоском дне крупного кратера Птолемей, западнее кратера Реутов, и между малыми кратерами Белев и Тюратам. В момент посадки толстое пенопластовое покрытие защитило станцию от ударной нагрузки.

Ученые сразу же начали передачу научных данных, но на 14 секунде связь с аппаратом резко оборвалась. Все, что за это время удалось передать — расплывчатый фрагмент снимка с марсианской поверхности. Проведенный анализ показал, что наиболее вероятной причиной отказа дальнейшей передачи видеосигнала могла быть пылевая буря, бушевавшая в тот момент на Марсе.

Орбитальные же модули станций «Марс-2» и «Марс-3» успешно функционировали долгое время до полного исчерпания запасов топлива, выполнив всю заложенную научную программу. За месяцы их работы ученые узнали больше об энергии и составе частиц солнечного ветра, содержании углекислого газа и водяного пара в марсианской атмосфере и давлении в его различных областях, динамике глобальной пылевой бури, межпланетных магнитных полях и о многом другом.

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