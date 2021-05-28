Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Ted talks28.05.2021 13:30

Роскосмос проведет научпоп конференцию «Космос. Открытый разговор»

Во вторник, 1 июня 2021 года, в городе Москве при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» пройдет первая научно-популярная конференция «Космос. Открытый разговор». Пять спикеров, чья жизнь оказалась связана с космонавтикой, расскажут о ее новом этапе развития и докажут, что космос стал ближе — теперь он вокруг нас.

Астроном, кандидат физико-математических наук Владимир Сурдин, журналистка и финалистка отбора участников колонизационной экспедиции на Марс Анастасия Степанова, Герой Российской Федерации, летчик-космонавт РФ Александр Калери, обозреватель ИД «Комсомольская правда», член Общественного совета Госкорпорации «Роскосмос» Александр Милкус расскажут о новой программе по исследованию Луны, о женщинах в космосе и о новых возможностях реализации себя в космической сфере, о том, зачем изучать небо и о смекалке космонавтов в решении критических ситуаций.

Актер Ярослав Жалнин, исполнивший роль Юрия Алексеевича Гагарина в фильме «Гагарин. Первый в космосе», поделится, как проникся профессией космонавта и личностью Гагарина, и как понял, насколько космос ближе, чем кажется. Участников ждут интересные выступления в формате Ted talks без сложных терминов и скучных примеров: всё максимально понятно и захватывающе.

Начало: 1 июня в 15:00

Место проведения: Центр цифрового лидерства SAP (г. Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 7)

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