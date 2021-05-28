Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации подвела итоги IX Невского международного экологического конгресса.

Россия продемонстрировала последовательную политику в реализации экологической повестки, нацеленность на широкое международное сотрудничество в сфере защиты окружающей среды. Об этом заявила Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Санкт-Петербурге IX Невского международного экологического конгресса.

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«Проведение Конгресса еще раз подтвердило, что экологическая повестка является для России приоритетной. Очень важно, что Конгресс состоялся в формате открытого международного диалога. В нем приняли участие представители 30 стран, большинство в очном режиме».

В первый день форума содержательно прошли 10 тематических «круглых столов», рассказала спикер СФ. «Мы получили много новых идей и предложений. Атмосфера Конгресса способствовала развитию, расширению международного сотрудничества».

По словам главы СФ, сегодня есть абсолютное понимание того, что ни одна страна в мире не может решить экологические проблемы в одиночку. «Необходимо действовать сообща. Мы почувствовали такой же настрой наших зарубежных партнеров».

Мы получили много новых идей и предложений. Атмосфера Конгресса способствовала развитию, расширению международного сотрудничества

Сейчас необходимо обобщить результаты состоявшегося обсуждения, подготовить качественные рекомендации и взять их в работу, почеркнула Председатель Совета Федерации. «У Федерального Собрания, Правительства есть серьезные планы по дальнейшему совершенствованию российского законодательства в сфере экологии, принятию необходимых мер».

Россия должна стать одним из лидеров мировой экологической повестки, инициировать совместную работу по защите окружающей среды, считает спикер СФ.

Отвечая на вопрос журналистов о своей инициативе по принятию Экологического кодекса, Валентина Матвиенко отметила, что должна состояться серьезная дискуссия с участием ученых, экспертов, законодателей, представителей профильных министерств и ведомств. «Мы будем продвигать эту идею, потому что борьба за экологию сегодня носит всеобъемлющий характер, охватывает все сферы. Сегодня они регулируются в разных документах, и, очевидно, что нужен единый свод законов, учитывающий в том числе новые вызовы и проблемы, о которых говорилось на форуме».

Пресс-конференция по итогам состоявшегося в Санкт-Петербурге IX Невского международного экологического конгресса

Параллельно нужно вести работу по гармонизации российского экологического законодательства с соответствующей нормативно-правовой базой государств-участников СНГ, Европейского союза, других стран, считает Председатель СФ.

IX Невский международный экологический конгресс состоялся 27–28 мая 2021 года в Санкт-Петербурге. Мероприятие проведено Министерством природных ресурсов и экологии РФ под эгидой Совета Федерации при участии Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ, оператор мероприятия — Фонд Росконгресс.

В форуме приняли участие первый заместитель Председателя СФ Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области заместители Председателя СФ Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области и Константин Косачев, КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл председатели комитетов верхней палаты, сенаторы РФ, заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко, Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, БегловАлександр ДмитриевичГубернатор Санкт-Петербурга руководители и представители федеральных и региональных органов власти, крупных компаний, зарубежные гости.

По итогам работы форума принял проект Итоговой Резолюции, который будет доработан с учетом прозвучавших предложений и рекомендаций.

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В этот же день сопредседатели Организационного комитета IX Невского международного экологического конгресса Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко приняли участие в Экологической акции.

В парке у центрального входа в Таврический дворец участники Конгресса высадили 12 декоративных деревьев.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко приняли участие в Экологической акции

В акции участвовали первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов, Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов, заместитель Председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Адиль Алиев, Министр окружающей среды Республики Армения Романос Петросян, Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андрей Худык, Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан Магзум Мирзагалиев, Председатель Постоянной комиссии Парламента Республики Молдова по сельскому хозяйству и пищевой промышленности, председатель Постоянной комиссии МПА СНГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Раду Мудряк, Генеральный секретарь – Руководитель Совета МПА СНГ Дмитрий Кобицкий, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Ростовской области Василий Голубев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв, Генеральный директор – председатель правления Компании РЖД Олег Белозёров, генеральный директор публичной правовой компании «Российский экологический оператор» Денис Буцаев, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев и другие.

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