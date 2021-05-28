Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#КНКА#МНЛС#Луна#Сергей Савельев28.05.2021 08:30

РФ и Китай направили приглашения для сотрудничества по лунной станции

Госкорпорация «Роскосмос» и Китайское национальное космическое управление (CNSA) пригласили партнеров в проект Международной научной лунной станции (МНЛС) и рассчитывают получить реакцию в рамках Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил российскому информационному агентству ТАСС заместитель генерального директора Госкорпорации по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Нами были направлены приглашения к сотрудничеству в рамках МНЛС ряду наших уважаемых партнеров, включая, например, Европейское космическое агентство», — отметил Савельев.

По словам замгендиректора Роскосмоса, приглашения были направлены начиная с апреля текущего года, когда на полях 58-й сессии Научно-технического подкомитета Комитета ООН по космосу госкорпорация и китайское управление обнародовали совместное заявление по станции. «В рамках двусторонних встреч „на полях“ GLEX-2021 планируем получить первую реакцию наших коллег на ранее направленные приглашения», — добавил он.

Савельев добавил, что МНЛС открыта для всех международных партнеров, заинтересованных в сотрудничестве по проекту, укреплении научно-исследовательских обменов и содействии мирному исследованию и использованию космического пространства в интересах всего человечества.

Роскосмос и CNSA 9 марта сообщили о подписании меморандума о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции. РФ и Китай планируют использовать совместный опыт и научные технологии, чтобы создать дорожную карту для строительства станции на Луне. Сотрудничество двух стран в данной сфере предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Этот форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.

Источник: ТАСС27 мая 2021 года, 01:01

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