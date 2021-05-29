Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#История29.05.2021 04:30

«Луна-10» завершила свою работу 55 лет назад

55 лет назад, 29 мая 1966 года, советская автоматическая межпланетная станция «Луна-10», упала на поверхность Луны. До этого она была первым искусственным спутником Луны. За 56 суток работы станции ученые узнали общий химический состав и тип пород, залегающих на лунной поверхности, получили данные о напряженности лунного магнитного поля и отсутствии радиационных поясов на ее орбите.

3 апреля 1966 года станция «Луна-10», запуск которой был осуществлен 31 марта с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя «Молния-М», первой в мире вышла на орбиту вокруг естественного спутника Земли.

Она была сконструирована на базе своей предшественницы «Луны-9» и состояла из двух основных частей: двигательной установки с отсеками для размещения аппаратуры астроориентации и управления полетом и искусственного спутника Луны, который отделялся после выхода на окололунную орбиту. Сам спутник «Луна-10» представлял собой герметичный контейнер, в котором было установлено научное оборудование: телеметрическая система, программно-временные устройства, аппаратура для исследования Луны и окололунного пространства, система терморегулирования, источники питания.

Научная аппаратура:

Гамма-спектрометр 3134-03 для исследования интенсивности и спектрального состава гамма-излучения лунной поверхности, характеризующего тип лунных пород;

радиометр СЛ-1 для изучения радиационной обстановки вблизи Луны;

Д-153 — прибор для изучения солнечной плазмы;

СГ-59М — трехкомпонентный магнитометр на штанге длиной 1,5 метра для исследования межпланетного магнитного поля и уточнения нижнего предела возможного магнитного поля Луны;

ИД-1 — прибор для регистрации инфракрасного излучения поверхности Луны и для уточнения данных о тепловом режиме лунной поверхности;

РМЧ-1 — регистратор метеоритных частиц;

РФЛ-1 — прибор для обнаружения рентгеновского флуоресцентного излучения Луны.

Станцией «Луна-10» впервые были получены данные об общем химическом составе Луны по характеру гамма-излучения ее поверхности. Общий уровень гамма-излучения лунных пород несколько превышает уровень гамма-излучения над породами земной коры. Методом гамма—спектрометрии впервые было измерено содержание естественных радиоактивных элементов (K, U, Th) и определен тип пород, залегающих на поверхности Луны. Было обнаружено присутствие на поверхности частиц реголита неокисленных форм железа, титана и кремния.

На орбите было измерено альбедо проникающего корпускулярного излучения от первичного космического излучения, позволившее сделать вывод об отсутствии у Луны радиационных поясов. Анализ возмущений траектории станции «Луна-10» позволил провести предварительное определение параметров гравитационного поля Луны. За время активного существования станция дважды пересекала «хвост» магнитосферы Земли, что было зафиксировано научными приборами.

«Луна-10» активно работала 56 суток, совершив 460 витков вокруг Луны и пролетев около 7 млн километров. За это время было осуществлено 219 сеансов радиосвязи. 29 мая 1966 года «Луна-10» упала на поверхность Луны. Исследования были продолжены следующими аппаратами программы «Луна».

По результатам полета «Луны-10» Международная авиационная федерация (FAI) зарегистрировала приоритетные научно-технические достижения станции:

Выведение искусственного спутника Луны;

проведение впервые в мире научно-технических исследований и измерений с помощью автоматической станции, выведенной на орбиту искусственного спутника Луны.

Станцией «Луна-10» были установлены рекорды, зарегистрированные и подтвержденные дипломами FAI:

Мировой рекорд максимальной массы, доставленной на лунную орбиту, в классе «С»;

абсолютный мировой рекорд продолжительности активного существования автоматической станции на лунной орбите;

мировой рекорд продолжительности активного существования на лунной орбите в классе «С».

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