Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#Пилотируемая космонавтика#МКС29.05.2021 17:45

Награда Великого начала

В Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королева (входит в состав Роскосмоса) при содействии Госкорпорации «Роскосмос» и Института географии Российской академии наук с помощью съёмок поверхности планеты для эксперимента «Ураган» в рамках эксперимента «Великое начало» идёт отбор и реализация наиболее перспективных направлений исследования Земли и различных явлений природы. Предложения по направлениям подают обычные школьники и студенты.

«Взгляд с орбиты» — так называется образовательная программа Ракетно-космической корпорации «Энергия», с помощью которой молодые девушки и ребята принимают участие в действительно серьёзных научных исследованиях. В доме-музее основоположника практической космонавтики Сергея Павловича Королёва состоялось награждение победителей очередного этапа конкурса на лучшую научную задачу.

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