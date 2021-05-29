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#НПО Энергомаш29.05.2021 11:50

НПО Энергомаш стало победителем конкурса РСПП в номинации «За развитие кадрового резерва»

Научно-производственное объединение «Энергомаш» имени академика В.П. Глушко (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») получило номинацию «За развитие кадрового резерва» Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность — 2019», проводимого Российским союзом промышленников и предпринимателей. Из-за коронавирусных ограничений церемония награждения победителей и лауреатов конкурсов прошла 25 мая 2021 года. Награды победителям вручила Заместитель Министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

Как отметил заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике НПО Энергомаш Валерий Сметанин, участвовавший в награждении: «Эта победа — наша общая заслуга. Кадровая служба НПО Энергомаш реализует множество проектов, направленных на развитие, мотивацию, обучение персонала. Большое внимание уделяется социальной поддержке сотрудников, ведется планомерная работа по увеличению заработной платы. Впереди амбициозные цели, работа над созданием новых ракетных двигателей и успех зависит, в том числе от общего настроя коллектива, поэтому мы стараемся найти персональный подход к каждому сотруднику предприятия».

В 2019 году в конкурсе приняли участие 152 крупнейшие компании, представляющие почти половину регионов России. Победители в конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» определяются в восьми номинациях: «За динамичное развитие бизнеса», «Лучший проект по импортозамещению», «За вклад в социальное развитие территорий», «За экологическую ответственность», «За развитие кадрового потенциала» и др.

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