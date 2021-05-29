Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Орбитальные группировки#OneWeb#Главкосмос#НПО Лавочкина29.05.2021 01:17

Очередные 36 спутников OneWeb выведены на орбиту

В пятницу, 28 мая 2021 года, в 20:38:39 по московскому времени, состоялся девятый пуск с российского космодрома Восточный и третий в нынешнем году. Со стартового комплекса «Союз» выполнен успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb. Спустя 562,7 секунды головная часть в штатном режиме отделилась от третьей ступени носителя и продолжила автономный полет.

Последовательное отделение девяти групп космических аппаратов от российского разгонного блока прошло штатно в соответствии с заложенной циклограммой полёта. В общей сложности в ходе миссии в течение почти четырех часов было обеспечено одиннадцать активных участков: три включения маршевой двигательной установки (последнее — с целью доставки разгонного блока на так называемую «орбиту увода») и восемь включений двигательной установки СОЗ, необходимых для безопасного отделения и расхождения аппаратов OneWeb.

Все спутники в штатном режиме выведены на целевые орбиты и взяты под управление заказчиком данного запуска. После завершения разведения и отделения космических аппаратов разгонный блок «Фрегат» будет сведен с околоземной орбиты, а несгораемые элементы затопят в ненаселенной части Тихого океана. Данный пуск стал седьмым в рамках пусковой кампании OneWeb.

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Средства выведения Госкорпорации «Роскосмос» — ракета-носитель «Союз-2.1б» (производитель — Ракетно-космический центр «Прогресс», г. Самара) и разгонный блок «Фрегат» (производитель — Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина, г. Химки) — выполнили работу в штатном режиме. Сегодняшний запуск спутников OneWeb выполнен в рамках контрактов Главкосмоса (входит в Роскосмос) с европейским поставщиком пусковых услуг Arianespace и компанией Starsem в тесной кооперации с дочерними организациями Роскосмоса — РКЦ «Прогресс», НПО Лавочкина и Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры.

Напомним, спутники OneWeb предназначены для создания космической системы связи, обеспечивающей предоставление высокоскоростного доступа в Интернет в любой точке планеты. Орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 аппаратов в каждой. После состоявшегося запуска группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 218 спутников, планируется запуск сотен других. Доступ в Интернет через спутниковую систему OneWeb будет осуществляться через 40 наземных станций-терминалов, которые будут развернуты на поверхности Земли. Терминалы OneWeb будут автономными, способными самостоятельно снабжать себя энергией и хорошо защищенными от влияния неблагоприятных факторов окружающей среды. Каждый из терминалов сможет обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету в зоне его покрытия через технологии Wi-Fi, LTE или 5G.

Разгонный блок «Фрегат» обеспечивает эффективное выполнение всех задач по выведению одного или нескольких аппаратов на рабочие орбиты или отлетные от Земли траектории. Весь процесс выведения осуществляется автономно, без вмешательства с Земли. Высочайшая надежность и практически идеальная точность выведения обеспечивают разгонному блоку неоспоримые конкурентные преимущества на мировом рынке космических запусков. Данный пуск стал 97-м для разгонного блока «Фрегат».

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