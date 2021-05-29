Павел Сорокин рассказал о создании рабочей группы по налогообложению нефтегазовой отрасли на площадке Госдумы

Source: Russia Ministry of Energy

Сургут, 29 мая. – В обозримом будущем нефтяная отрасль останется одним из основных драйверов российской экономики, поэтому властям необходимо продолжать постоянную работу как в фискальном, так и в регуляторном плане для поддержания её стабильной работы. Для формирования консолидированной позиции и оперативной проработки необходимых мер на площадке Комитета по бюджету и налогам Государственной Думы будет создана специальная рабочая группа, сообщил Павел Сорокин по итогам совещания по вопросам налогообложения нефтегазовой отрасли.

«Создание такой группы – важное решение, которое позволит в очень короткие сроки сблизить наши позиции и выйти с дополнительными инициативами по развитию отрасли. В рамках этого органа будут прорабатываться инициативы по различным группам запасов», – уточнил заместитель Министра.

В ходе рабочей поездки в ХМАО Павел Сорокин также провёл рабочую встречу с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Натальей Комаровой по вопросам газификации региона. Были обсуждены текущие вопросы исполнения плана по газификации региона до 2025 года, строительство газотранспортной инфраструктуры, а также процесс догазификации населённых пунктов, уже подключённых к газопроводам.

«Уровень газификации в регионе достойный, по методике Минэнерго России он составляет 83%. Необходимо оценить, какой ещё есть потенциал по догазификации», – отметил Павел Сорокин в ходе встречи.

04.03.2021

C 26 по 29 апреля 2021 года в Москве в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится 20-я юбилейная международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» – «Нефтегаз-2021» и Национальный нефтегазовый форум (27-28 апреля соответственно).

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