Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#ГРЦ Макеева29.05.2021 14:30

90 лет со дня рождения Валерия Товьевича Лизина

Сегодня, 29 мая 2021 года, исполняется 90 лет со дня рождения учёного и специалиста в области прочности конструкций баллистических ракет подводных лодок Валерия Товьевича Лизина.

Окончил факультет летательных аппаратов МАИ имени С. Орджоникидзе (1956 г.); д.т.н. (1991 г.), профессор (1998 г.). С 1956 по 1992 гг. работал в Государственном ракетном центре имени академика В.П. Макеева: инженер, начальник сектора (1963 г.), начальник отдела нагрузок и прочности (1973 г.). Участник разработки оперативно-тактической ракеты Р-17 и трех поколений БРПЛ и их модификаций в части нагрузок и прочности этих ракет (1956-1990 гг.).

Им разработаны и внедрены методы расчета на прочность и проектирования ракетных корпусов вафельной конструкции с оптимизацией параметров конструкции по критерию минимального веса (1965-1993 гг.), предложены принципиально новая конструкция цельносварного корпуса с вафельными оболочками, которая явилась основой 2-го поколения баллистических ракет ПЛ, и пусковая шахтная установка с расположением амортизаторов на стенке шахты, при которой стало возможно размещение на ПЛ первых в мире баллистических ракет с межконтинентальной дальностью стрельбы; разработаны «Нормы прочности баллистических ракет, стартующих с ПЛ». С 1993 году (после ухода на пенсию) работал на Уральском автомобильном заводе в должности в.д.н. Научно-технического центра.

Лауреат Государственной премии СССР (1983 г.). Награжден орденами Ленина (1975 г.), «Знак Почета» (1965 г.), медалями СССР, ФК России. «Заслуженный работник ГРЦ Макеева» (1974 г.).

Выдающийся учёный и специалист в области прочности конструкций баллистических ракет подводных лодок Валерий Товьевич Лизин скончался 27 февраля 2010 года. Похоронен в г. Миассе Челябинской обл. на кладбище «Северное».

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