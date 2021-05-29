Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата29.05.2021 22:30

90 лет со дня рождения Виталия Григорьевича Соколова

В субботу, 29 мая 2021 года, исполняется 90 лет со дня рождения — талантливого военного специалиста, руководителя работ по испытаниям изделий ракетно-космической техники, генерал-лейтенанта Виталия Григорьевича Соколова.

Окончил Военную академию имени Ф.Э. Дзержинского: инженер-электрик (1955 г.); академик Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского. С 1951 по 1990 гг. проходил службу в советской армии. С 1955 по 1970 гг. — на НИИП-5 МО (космодром Байконур): инженер-испытатель, заместитель начальника отдела, начальник отдела комплексных испытаний ракет-носителей, заместитель начальника испытательного управления. Принимал участие в создании космодрома, отработке и испытаниях технического и стартового комплексов для первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, в летно-конструкторских испытаниях и приеме на вооружение ракет Р-7А, в запуске первого в мире спутника Земли, запуске космического корабля с первым космонавтом Ю.А. Гагариным, последующих пилотируемых запусках.

Руководил испытаниями ракет-носителей для доставки автоматических межпланетных станций к Луне, Марсу, Венере, кораблей «Восток», «Восход», «Союз», спутников связи типа «Молния», спутников дистанционного зондирования Земли типа «Зенит». С 1970 по 1986 — в ГУКОС МО: заместитель главного инженера (1970-1977 г.), заместитель начальника заказывающего управления (1977-1980 гг.), главный инженер. С 1986 по 1990 гг. — заместитель начальника космических средств Министерства обороны СССР — начальник управления эксплуатации космических средств. Отвечал за организацию эксплуатации и обеспечение боевого применения космических средств.

Принимал участие в летно-конструкторских испытаниях ракеты-носителя «Циклон», запуске многоразовой транспортной космической системы «Энергия — Буран». В 1990 году уволен из Вооружённых сил СССР в запас. После этого более 15-ти лет работал в Международной космической компании «Космотрас», которая занималась запусками космических аппаратов различного назначения с помощью конверсионной ракеты Р-36М2 (РС-20 «Воевода») по программе «Днепр».

Председатель Правления Ассоциации космонавтики России (1992 г.). Награжден орденами Октябрьской Революции (1986 г.), Трудового Красного Знамени (1961 г.), Красной Звезды (1960 г., 1978 г.), медалями. Почетный гражданин г. Байконур (2005 г.).

Выдающийся военачальник и испытатель ракетной техники Виталий Григорьевич Соколов скончался 5 апреля 2010 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

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