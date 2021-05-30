Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия30.05.2021 22:30

Астероид Итокава

Астероид Итокава был открыт в 1998 году и назван в честь основателя японской космической программы профессора Хидэо Итокавы. Имеет размеры 535 × 294 × 209 м, сильно вытянутую орбиту, пересекающую орбиты Земли и Марса. В 2000 году он был выбран объектом исследования японского космического аппарата «Хаябуса», став первым астероидом, с которого на Землю были доставлены образцы грунта.

В 2005 году станция «Хаябуса» совершила посадку на астероид и произвела отбор грунта. Капсула с образцом была возвращена на Землю и приземлилась на австралийском испытательном полигоне Вумера в 2010 году. Микрочастицы были тщательно изучены в различных научных центрах Японии. Исследовано около 1500 зерен вещества размером около 50 микрон. Изучение с помощью электронного микроскопа позволило идентифицировать их как частицы оливинов, пироксенов и плагиоклазов — минералов, широко распространённых в земной коре, лунном грунте и метеоритах (обыкновенных хондритах). В меньших количествах обнаружены троилит и тэнит — минералы метеоритов.

Наблюдения крупным планом за астероидом и анализ образцов пыли в лабораториях на Земле подтвердили предположение, что астероид является частью большого объекта, который был разрушен в результате столкновения. И в настоящее время представляет собой не цельный монолит, а беспорядочную смесь (конгломерат) горных пород, спаянных взаимной гравитацией.

По мнению японских учёных, Итокава теряет поверхностный материал (который уходит в открытый космос) со скоростью в несколько десятков сантиметров за миллион лет, следовательно, срок жизни этого астероида значительно меньше возраста Солнечной системы.

Источник: Московский Планетарий

MIL OSI