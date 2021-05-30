Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Пилотируемая космонавтика#МКС#GLEX30.05.2021 18:15

Будущее МКС обсудят на форуме GLEX в Петербурге

Перспективы пилотируемых полетов в космос и будущее Международной космической станции (МКС) будут обсуждаться на Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил российскому информационному агентству ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

«Да, 16 июня состоится сессия Форума глобального взаимодействия, которая будет посвящена Международной космической станции», — сказал Савельев в ответ на вопрос, будет ли обсуждаться будущее МКС на GLEX-2021.

По словам заместителя гендиректора, инициатором сессии выступил Чемпенский университет (США). Она будет посвящена перспективам пилотируемых полетов в космос на основе результатов 20 лет эксплуатации МКС.

«В обсуждении, в частности, примут участие американский астронавт Майкл Лопес-Алегриа и Герой Советского Союза и Российской Федерации советский и российский космонавт Сергей Константинович Крикалев», — добавил Савельев.

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.

Источник: ТАСС29 мая 2021 года, 08:06

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