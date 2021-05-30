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#Центр Келдыша#Владимир Кошлаков30.05.2021 11:00

В Центре Келдыша обсудили сотрудничество с ИПМ имени М.В. Келдыша РАН

На территории Исследовательского центра имени М.В. Келдыша (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») прошла рабочая встреча представителей Молодежного Совета Центра с коллегами из Института прикладной математики имени М.В. Келдыша Российской академии наук. Оба предприятия названы в честь одного выдающегося ученого и идеолога советской космической программы — Мстислава Всеволодовича Келдыша, жизнь которого была тесно переплетена с этими институтами.

В ходе встречи обсуждались вопросы функционирования молодежных объединений на предприятиях и дальнейшее развитие двухстороннего взаимодействия. Молодые ученые Института прикладной математики смогли подробнее узнать о работах, проводимых в Центре Келдыша и на его стендах, задать интересующие их вопросы, а также сделали общее фото с легендарной «Катюшей».

Сотрудники ИПМ рассказали коллегам о собственном опыте и достижениях в проведении точных и высокопроизводительных расчетов по гидро-газодинамике, физике низкоплотной плазмы, а также оптимальных траекторных параметров межпланетных космических миссий. В результате продуктивной и оживленной дискуссии коллеги обменялись опытом в рассмотренных вопросах.

Генеральный директор Центра Келдыша Владимир Кошлаков: «На нашем предприятии большое внимание уделяется работе с молодежью. Эта встреча еще раз показала полезность данного неформального общения между молодежью наших институтов. Я считаю, что сотрудничество молодых ученых научных и технологических предприятий принесет существенную пользу и поможет нам сделать прорывы в развитии технологий в ракетно-космической промышленности».

Полезным результатом явились предварительные договоренности, среди которых возможность использования суперкомпьютерных технологий ИПМ для проведения расчетов электроракетных двигателей, разрабатываемых Центром Келдыша с целью их оптимизации и повышения эффективности. Было принято решение о развитии работ в этом направлении.

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