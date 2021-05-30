Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия30.05.2021 03:40

Главная премьера 2021 года в Московском Планетарии

В среду, 2 июня 2021 года, Московский Планетарий начинает показ нового полнокупольного научно-популярного фильма о происхождении нашей планеты — «Рождение планеты Земля». Премьера фильма приурочена к 10-летнему юбилею обновленного Московского Планетария, который отмечается 12 июня.

Впервые в нашей стране для широкого зрителя будет показываться полнокупольный фильм, который подробно и зрелищно рассказывает о возникновении нашей планеты. Зрители увидят весь процесс формирования Земли — от зарождения планеты до возникновения на ней жизни.

Фильм «Рождение планеты Земля» — это колоссальный труд команды авторов и ученых по созданию высокотехнологичных визуализаций научных данных, рассчитанных на суперкомпьютерах. Создателям фильма удалось превратить миллиарды вычислений в потрясающие по красоте сцены, разворачивающиеся на грандиозном куполе-экране, диаметром 25 метров.

Этот фильм дает ответы на важнейшие вопросы современной науки: как Земля стала живой планетой после бурного рождения Солнечной системы? Что ее история говорит нам о шансах найти другие миры, действительно похожие на Землю? Что такое Земля? Один из бесчисленных живых миров в Галактике, наполненной жизнью? Или она — чудесный поворот судьбы, редчайшее сочетание химии, энергии и случая? Наша планета стала раем, но единственный ли он?

Несмотря на серьезность темы фильма, он может быть интересен самой широкой зрительской аудитории — от младших школьников до студентов и взрослых.

«В преддверии юбилея обновленного Планетария мы дарим подарок всем нашим гостям. Новый фильм „Рождение планеты Земля“ — это уникальное произведение, наглядно показывающее, как человеческий ум в совокупности с самыми современными технологиями, способен находить ответы на самые сложные и интересные научные вопросы. Мы очень надеемся, что этот фильм, который является призером и участником множества конкурсов и фестивалей, понравится всем нашим посетителям и усилит их интерес к получению естественно-научных знаний», — рассказал генеральный директор Московского Планетария Виталий Тимофеев.

У каждого зрителя перед началом сеанса в Большом Звездном зале есть возможность прогуляться по Залам Урании, осмотреть экспонаты Московского Планетария, а также заказать экскурсию. Перед просмотром полнокупольного фильма гостей Планетария ожидает демонстрация звездной программы Универсариума. По окончании сеанса все желающие могут познакомиться с уникальными экспонатами астрономической площадки «Парк неба», где собрана самая большая в Москве коллекция солнечных часов.

Источник: Московский Планетарий

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