Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#ESA#ExoMars-2016#Марс30.05.2021 14:10

Динамические дюны на Марсе

На первый взгляд, эта завораживающая картина поля дюн, подернутая легкой дымкой облаков, напоминает спутниковые снимки одной из земных пустынь. Однако на самом деле это красивейший пейзаж на соседней планете Марс.

Поражающее воображение поле дюн расположено в центре кратера Ломоносова, далеко в северном полушарии Красной планеты (65° с.ш., 351° в.д.). Фотография сделана 2 декабря 2020 года камерой CaSSIS с борта аппарата Trace Gas Orbiter совместной миссии Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства ExoMars-2016. При помощи этих изображений ведется исследование развития поля дюн в течение года.

На момент снимка зима в северном полушарии Марса заканчивалась, и иней в этом регионе начал сублимироваться. Темные пятна указывают на зоны, где иней уже сублимировался, открыв взору темный базальтовый песок. Гребни дюн указывают среднее направление ветра, в данном случае ветер дует с нижней левой в верхнюю правую сторону снимка. Справа видны более темные, насыщенные базальтовые отложения без инея. Кроме того, справа заметны ярко-белые облака, контрастирующие с темными породами на поверхности планеты.

© Роскосмос / ESA / CaSSIS

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