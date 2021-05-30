Олег Матыцин открыл XXXII Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» в Красноярске

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 28 мая, в Красноярске во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина состоялась церемония открытия XXXII Международного турнира по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин».

В этом году мероприятие посвящено памяти двукратного олимпийского чемпиона Ивана Ярыгина и его тренера, основателя Академии борьбы Красноярского края Дмитрия Миндиашвили, который ушёл из жизни несколько дней назад – 24 мая.

С приветственными словами к участникам и гостям турнира обратились Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Олег Матыцин отметил: «Сегодняшний турнир особый. Для меня огромная ответственность быть сегодня с вами, потому что только накануне мы простились с Дмитрием Георгиевичем Миндиашвили – учителем, тренером и наставником Ивана Ярыгина. Трудно представить людей, более любивших жизнь и больших патриотов, чем Иван Сергеевич Ярыгин и Дмитрий Георгиевич Миндиашвили. Те, кто имели возможность жить и общаться с ними, счастливые люди. И они сами были счастливыми людьми, потому что имели возможность заниматься спортом и дарить радость нашим соотечественникам за победы на спортивных аренах, за тысячи учеников, которых они воспитали».

Александр Усс сказал: «Дмитрий Миндиашвили подарил нам и миру легендарного борца Ивана Ярыгина, воспитал целую плеяду выдающихся атлетов и сделал возможным и этот турнир, который многие годы является визитной карточкой Красноярского края и России в целом».

Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при «Иван Ярыгин» проходит в Красноярске с 27 по 30 мая. В соревнованиях участвуют около 250 спортсменов из 10 стран: Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Турции, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Египта, Греции и России.

Фото: Александр Черных

Пресс-служба Минспорта России

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